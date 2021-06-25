Windows 11: Компания Microsoft представила новую операционную систему

Вчера, 24 июня, состоялся официальный релиз компании Microsoft. Представители продемонстрировали новую версию операционной системы Windows. Сотрудники компании называют Windows 11 самым крупным обновлением системы за последние 10 лет. Но при этом, в ней сохранены многие принципы ранних версий.
Так, сильно изменился интерфейс ОС. Меню "Пуск" сместилось в центр нижнего бара, что напоминает решение от Apple. Исчезли живые плитки, иначе нарисована панель задач. Новая ОС стала значительно визуально легче — вернулась и полупрозрачность, известная еще по Windows 7. Станет и больше кастомизации.
Отметим, что вместе с операционной системой поменялись и многие приложения. Так, изменения затронули OneDrive и браузер Edge. Последний получил переключение между вертикальными и горизонтальными вкладками. Пользователям дали возможность расположить окна запущенных приложений мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана. Это, как заметили в Microsoft, особенно пригодится владельцам компьютеров с сенсорными экранами и планшетов.
Также новая операционка поддерживает работу приложений из Android, которые могут запускаться напрямую, без виртуальной машины. Отметим, что пользователи начнут получать обновления в ближайшее время.