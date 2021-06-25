Илью Яшина сняли с довыборов в думу Москвы из-за оппозиционера Навального
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Илью Яшина сняли с довыборов в думу Москвы из-за оппозиционера Навального

3:38:036/25/2021Фото: pixabay
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В избиркоме сослались на закон об экстремистских организациях.

Яшина сняли с довыборов


Политик Илья Яшин рассказал в своем аккаунте в Твиттер, что его сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального.

- Меня сняли с выборов. Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого беспредела я не видел давно, - написал он.

Также Яшин выложил ролик, на котором 24 июня он пришел подавать документы, но председатель избиркома выдал ему отказ. В документе говорится о том что Яшин причастен к организации «Фонд борьбы с коррупцией» (признана экстремистской в РФ) и по этому, по закону, Яшину запрещено участвовать в выборах. Закон об участии в выборах, на который сослался избирком, распространяется на участников экстремистских организаций, причастность которых к деятельности таких организаций установлена вступившим в силу решением суда.

«Суд не рассматривал мое дело. Никаких доказательств «экстремистской деятельности» не представлено», — написал Яшин в фейсбуке. По словам политика, еще весной ему предлагали «публично отречься» от Навального и его деятельности, чтобы быть допущенным к выборам. Яшин отметил, из-за «закона о ФБК*» он не сможет идти на выборы в ближайшие пять лет.

Отметим, что Яшин собирается обратиться даже в Конституционный суд , чтобы обжаловать закон об экстремистских организациях.


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