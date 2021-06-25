Илью Яшина сняли с довыборов в думу Москвы из-за оппозиционера Навального

Политик Илья Яшин рассказал в своем аккаунте в Твиттер, что его сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального.
- Меня сняли с выборов. Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого беспредела я не видел давно, - написал он.
Также Яшин выложил ролик, на котором 24 июня он пришел подавать документы, но председатель избиркома выдал ему отказ. В документе говорится о том что Яшин причастен к организации «Фонд борьбы с коррупцией» (признана экстремистской в РФ) и по этому, по закону, Яшину запрещено участвовать в выборах. Закон об участии в выборах, на который сослался избирком, распространяется на участников экстремистских организаций, причастность которых к деятельности таких организаций установлена вступившим в силу решением суда.
«Суд не рассматривал мое дело. Никаких доказательств «экстремистской деятельности» не представлено», — написал Яшин в фейсбуке. По словам политика, еще весной ему предлагали «публично отречься» от Навального и его деятельности, чтобы быть допущенным к выборам. Яшин отметил, из-за «закона о ФБК*» он не сможет идти на выборы в ближайшие пять лет.
Отметим, что Яшин собирается обратиться даже в Конституционный суд , чтобы обжаловать закон об экстремистских организациях.