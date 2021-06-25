Новые подробности смерти инспектора ДПС в погоне за байкером: СК Новосибирска завел дело

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб сотрудник полиции.
Все произошло вчера, 24 июня. Вечером сотрудник ДПС на служебной машине преследовал мотоциклистов, которые не остановились по требованию. Во время погони автомобиль полиции занесло, в результате чего его выбросило в кювет и он въехал в препятствие. В итоге, один из правоохранителей скончался на месте от полученных травм, второй был доставлен в больницу.
На место сразу же выехали следователи и руководство отдела регионального следственного управления. Проведен осмотр места происшествия, участка дорожного полотна, на котором произошел занос служебного автомобиля, допрошены очевидцы произошедшего. Установлены и личности мотоциклистов – им от 15 до 19 лет, причем, у всех троих не было прав на управление мотоциклами. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза. Устанавливаются причины и условия произошедшего, а также лица, допустившие к управлению транспортными средствами подростков.