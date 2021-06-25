Положила 12000 рублей через банкомат на карту Сбербанка, а деньги пропали
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Положила 12000 рублей через банкомат на карту Сбербанка, а деньги пропали

3:37:156/25/2021
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Что происходит? Как добиться возврата моих денег? Все чеки о том, что деньги приняты имеются и операторами банка подтверждён факт внесения наличных. Однако деньги на карту не поступают. Разве имеет право банк необоснованно обогащаться, красть мои денежные средства?

банкомат
Женщина ждет своих же денег
В рубрику "Сообщи свои новости написала Светлана:
Вчера, 23.06.21 положила через банкомат наличные деньги в размере 12000 рублей на свою карту Сбербанка. Деньги по состоянию на 24.06.21 20 часов (МСК) на карту не поступили. Обращалась в банк, обращение 23.06 рассмотрели, обещали вернуть в течение одного часа, - не вернули, потом обещали вернуть до 24.06 - не вернули. Жду сегодня в течение дня. Пришло сообщение, что будут рассматривать возможность вернуть мне деньги до 26.06. Что происходит? Как добиться возврата моих денег? Все чеки о том, что деньги приняты имеются и операторами банка подтверждён факт внесения наличных. Однако деньги на карту не поступают. Разве имеет право банк необоснованно обогащаться, красть мои денежные средства?
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