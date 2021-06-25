Задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу отпустили под домашний арест
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Задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу отпустили под домашний арест

3:55:596/25/2021Фото: Telegram-канал «МотолькоПомоги»
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Теперь девушку везде сопровождает охрана.

Рядом с Сапегой всегда охрана

Адвокат задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский рассказал о том, что девушке сменили меру пресечения на домашний арест. Также он сообщил о ее самочувствии.

Софья чувствует себя хорошо и благодарна всем за поддержку. Смена меры пресечения произошла на днях. Точнее сказать не могу. В Республике Беларусь нет электронных браслетов на этот случай, но есть охрана, которая везде сопровождает», — сказал он.

Своим родным Софья сама сообщила о том, что ее перевели под домашний арест.

«Соответственно, отчим и мама попросили о встрече, и эту возможность им следствие предоставило. Они семьёй ели в ресторане в Минске, пообщались, время у них было неограниченно», — отметил Гашинский.

Также правозащитник отметил, что он не представляет интересы Романа Протасевича, которого также задержали в Беларуси.

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