Задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу отпустили под домашний арест

Адвокат задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский рассказал о том, что девушке сменили меру пресечения на домашний арест. Также он сообщил о ее самочувствии.
Софья чувствует себя хорошо и благодарна всем за поддержку. Смена меры пресечения произошла на днях. Точнее сказать не могу. В Республике Беларусь нет электронных браслетов на этот случай, но есть охрана, которая везде сопровождает», — сказал он.
Своим родным Софья сама сообщила о том, что ее перевели под домашний арест.
«Соответственно, отчим и мама попросили о встрече, и эту возможность им следствие предоставило. Они семьёй ели в ресторане в Минске, пообщались, время у них было неограниченно», — отметил Гашинский.
Также правозащитник отметил, что он не представляет интересы Романа Протасевича, которого также задержали в Беларуси.