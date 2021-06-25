Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна

Певца Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Это подтвердила психолого-лингвистическая экспертиза. Также это следует из решения суда по его делу:
- Несмотря на отрицание Моргенштерном своей вины, она подтверждается заключением экспертов. Согласно их выводам, в вербальной и визуальной информации, размещенной на видеохостинге YouTube, на канале Моргенштерна содержатся слова и выражения, обозначающие способы изготовления и употребления наркотиков, — утверждается в документе.
Кроме того, речь идет о словах Моргенштерна, которые относятся к семантическому полю «употребление наркотиков». В его клипах высказывается положительное отношение к употреблению наркотиков. Специалисты считают, что в его клипах создан образ кумира-наркомана как социально успешного человека.