Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна
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Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна

4:32:366/25/2021Фото: Инстаграм
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Специалисты считают, что в его клипах создан образ кумира-наркомана как социально успешного человека.

Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков

Певца Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Это подтвердила психолого-лингвистическая экспертиза. Также это следует из решения суда по его делу:

- Несмотря на отрицание Моргенштерном своей вины, она подтверждается заключением экспертов. Согласно их выводам, в вербальной и визуальной информации, размещенной на видеохостинге YouTube, на канале Моргенштерна содержатся слова и выражения, обозначающие способы изготовления и употребления наркотиков, — утверждается в документе.

Кроме того, речь идет о словах Моргенштерна, которые относятся к семантическому полю «употребление наркотиков». В его клипах высказывается положительное отношение к употреблению наркотиков. Специалисты считают, что в его клипах создан образ кумира-наркомана как социально успешного человека.

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