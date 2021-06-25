"Спутник V" начнут тестировать на подростках в России. С 20 сентября ее поставят всем
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"Спутник V" начнут тестировать на подростках в России. С 20 сентября ее поставят всем

5:17:486/25/2021Фото: pixabay
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Всего в исследованиях примут участие 350 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Вакцину начнут испытывать на подростках

В России стартуют испытания вакцины от коронавируса на подростках. Всего в исследованиях примут участие 350 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Причем, для каждого будет подобрана определённая концентрация.

- Особенностей проведения исследований никаких <нет>, это повторение тех клинических исследований, которые были у взрослых, за исключением того, что там будут различные концентрации "Спутника V" для каждого возраста. Будем смотреть, как вакцина будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны. Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся. Всего в исследовании, как мы планируем, примут участие 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет", - рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Предположительно, регистрация препарата запланирована на 20 сентября.

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