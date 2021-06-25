Девять пациентов с коронавирусом умерли за сутки на 25 июня в Новосибирской области: 26-летнего мастера тату Артема Шишкова в трагической сводке нет
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Девять пациентов с коронавирусом умерли за сутки на 25 июня в Новосибирской области: 26-летнего мастера тату Артема Шишкова в трагической сводке нет

4:57:036/25/2021Фото: pixabay.com
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За последние 24 часа зараженных новосибирцев стало на 151 больше.

151 случай COVID-19 зарегистрировали в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о зараженных в регионе за сутки на 25 июня. Сообщается, что за время пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 46 010 случаев коронавируса, в том числе у 3 071 ребенка. За это же время излечились от недуга 41 169 пациентов выздоровели. При этом за полседние сутки выявлен 151 зараженный, а выписаны по здоровью - 93 сибиряка.

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 44 года, 64 года, 67 лет,79 лет, 81 год, две женщины в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 73 года, 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 023 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 989 пациентов, в том числе 95 детей.

В отделениях реанимации борются за жизнь 228 новосибирцев. На ИВЛ находятся 38 пациентов.

Примечательно, что 24 июня в Новосибирске умер мастер тату и музыкант Артем Шишков. Он в трагической сводку не фигурирует - ему было всего лишь 26 лет.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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