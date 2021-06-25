Стрельбу открыл по силовикам во время задержания преступник. Но умер сам
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Стрельбу открыл по силовикам во время задержания преступник. Но умер сам

4:51:346/25/2021Фото: pixabay
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Следователи возбудили уголовное дело пр факту посягательства на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

58-летний мужчина открыл огонь по силовикам

Вчера, 24 июня, серьезное ЧП произошло в Ивановской области. Там местный 58-летний житель открыл стрельбу по силовикам во время задержания. Все произошло в деревне Горяшино.

Вечером мужчина по непонятным пока причинам выстрели в своего знакомого, а после того скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители начали разыскивать нападавшего. Спустя несколько часов силовикам удалось выяснить, что подозреваемый находится дома в той же деревне. Они выдвинулись на задержание, но неожиданно мужчина он начал стрельбу по бойцам СОБР, которым удалось обезвредить мужчину ответным огнем. От полученного ранения он скончался. У него в доме нашли автомат, при этом разрешения на хранение оружия у него не было.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело пр факту посягательства на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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