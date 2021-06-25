СК выясняет, почему мер 26-летний Артем Шишков с коронавирусом в больнице Новосибирска

В Следственном комитете начата проверка по факту гибели 26-летнего Артема Шишкова от коронавируса. По словам матери погибшего, ее сына подключили к неработающему аппарату для поддержки дыхания.
Тату-мастера и музыканта Шишкова доставили на скорой в больницу через четыре дня после начала болезни. С положительным тестом на коронавирус его направили в инфекционную больницу №1 Новосибирска. После того, как мужчине стало очень плохо, его перевезли в клинику Мешалкина в отделение кардиологии и подключили к аппарату ЭКМО, в течение двенадцати дней организм истощался, органы стали отказывать по одному.
Одна из врачей сказала матери пациента, что ему подключили неотрегулированный аппарат, который не снабжал мужчину кислородом.
После гибели Артема врач отказалась от своих слов. В медицинских учреждениях начаты проверки.