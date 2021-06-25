Коронавирус набирает обороты: 20 393 зараженных нашли за сутки на 25 июня в России
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Коронавирус набирает обороты: 20 393 зараженных нашли за сутки на 25 июня в России

5:16:046/25/2021Фото: pixabay
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Не справились с болезнью 601 пациент - цифра выше, чем днем ранее.

Число больных коронавирусом выросло за сутки

Сегодня, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции озвучил новую статистику по заболевшим. Так, за минувшие сутки в стране выявили 20 393 зараженных. Скончалось за последние сутки 601 человек. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 409 088. Вчера зафиксировали 568 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 132 064.

За сутки смогли побороть болезнь 14 024 человека. Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 929 639 пациентов. Накануне были выписаны после выздоровления 13 505 человек.Днём ранее сообщалось о 20 182 случаях коронавируса в России.

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