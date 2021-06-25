В Москве женщина с двойной маткой родила двойню
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В Москве женщина с двойной маткой родила двойню

5:51:046/25/2021Фото: Pixabay
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В Москве врачи помогли стать мамой женщине с очень редким случаем течения беременности, встречающемся один раз на миллион случаев. Кроме двурогой матки у пациентки есть ВИЧ и диабет.

В Москве родилась двойня у мамы с множеством патологий и уникальной беременностью

С 9 недель беременности наблюдалась в Москве пациентка НИИ акушерства и гинекологии, у которой было раздвоение матки и каждый ребенок находился в разных рогах органа.

«Двурогая матка – врожденная аномалия анатомического строения матки. При выраженной степени раздвоения полости матки повышается риск спонтанного аборта или преждевременных родов. Ведение беременности у пациенток с двурогой маткой является ответственным делом и требует знаний опытных врачей. Наступление беременности двойней, при которой каждый плод развивается в отдельной матке женщины, это особенно редкий случай, обнаруживаемый с частотой 1:1 млн», - рассказал Василий Петрухин, директор МОНИИАГ, доктор медицинских наук, профессор.

У беременной оказалось множество сопутствующих заболеваний, которые могли стать причиной гибели детей в любой момент или не дать пройти нормально родам. Среди патологий - комплекс заболеваний позвоночника (посттравматический перелом, блок двух позвонков, дегенеративная болезнь дисков грудного отдела – процесс, вызывающий разрушение костей), врождённое отсутствие левой почки и хронический пиелонефрит правой почки, варикозное расширение вен, хроническая герпес вирусная инфекция, рубец на матке. Также во время лечения были обнаружены сахарный диабет легкой степени и ВИЧ-инфекция.

На протяжения всей беременности женщине проводили лечение от ВИЧ и сахарного диабета. На 37 неделе было решено провести кесарево сечение, во время которого была проведена профилактика передачи ВИЧ детям.

У мамочки родились две дочери — одна с ростом 45 сантиметров и весом 2240 граммов, вторая чуть меньше - с ростом 43 сантиметров и массой 1820 граммов.

После родов пациентке провели терапию и выписали на 5 сутки в удовлетворительном состоянии. Детки пока находятся на этапе выхаживания, пишут на сайте Минздрава РФ.

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