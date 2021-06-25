Сколько антител нужно для вакцинации против коронавируса, объяснил ученый

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов рассказал, что переболевшим коронавирусом прививаться можно, причем даже с любым количеством антител, но при этом, лучше всего пройти вакцинацию только через полгода после болезни.
"Играет роль не количество антител, их может быть очень много, но они будут малоэффективными, а их качество, то есть их способность нейтрализовать коронавирус. Поэтому, в принципе, <вакцинация от коронавируса разрешена> для людей с любым количеством антител после заболевания, особенно, если прошло достаточно длительное время, хотя бы шесть месяцев", - сказал он.
В этом случае, вакцина напомнит иммунной системе человека «куда конкретно надо атаковать вирус».
"Вакцина позволяет сразу с минимальными потерями вырабатывать эффективные качественные антитела", - заключил Семенов.
Отметим, что у многих россиян вызывает обеспокоенность призывы к вакцинации в том случае, если они переболели, ведь некоторые болели бессимптомно и бывает, что даже не знали о своем заражении.