Адская магнитная вспышка накроет метеопатов на 5 дней: Даты самой сильной и долгой бури в июле
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Адская магнитная вспышка накроет метеопатов на 5 дней: Даты самой сильной и долгой бури в июле

8:20:246/25/2021Фото: pxhere
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Учитывая, что метеозависимые люди не сразу перестают чувствовать недомогание, а некоторые чувствуют приближение бури заблаговременно, можно сказать, что для них эта магнитная буря растянется на 5 дней.

глобус
Магнитная буря будет многодневной

В июле 2021 года метеозависимым предстоит два периода магнитных бурь, которые продлятся дольше одного дня.

Первая магнитная буря накроет Землю вечером 8 июля и продлится двое суток. Ее мощность составит 3 балла. Закончится она вечером 10 июля. И после небольшого перерыва в  одни сутки начнется вторая, более неблагоприятная буря по мощности. Она начнется вечером 11 числа и закончится вечером 13 июля. Мощность ее ударов будет на уровне 4-5 баллов.

Учитывая, что метеозависимые люди не в мгновение ока перестают чувствовать недомогание, а некоторые чувствуют приближение бури заблаговременно, можно сказать, что для них эта магнитная буря растянется на целых 5 дней - с вечера 8 июля до вечера 13 числа.

По мощности можно сказать, что этот неблагоприятный период со временем будет усиливать свое негативное действие  от 3 до 5 баллов. Поскольку недомогания будут сохраняться все пять дней, то к концу бури можно будет сказать, что метеозависимые будут чувствовать себя совершенно разбитыми.

Медики призывают всех ответственно подойти к подготовке к этому долгому периоду геомагнитных колебаний. Перестройте свой режим дня так, чтобы было больше периодов для отдыха, постарайтесь меньше попадать в стрессовые ситуации, принимайте успокоительные средства, поскольку стресс сильно ухудшает ваше недомогание.

Пересмотрите себе питание. Сделайте рацион более легким и полезным. Откажитесь совсем от кофе и алкоголя - они очень плохо сказываются на тонусе ваших сосудов.

Больше высыпайтесь, гуляйте перед сном, двигайтесь в течение дня, выходите в обеденный перерыв на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Не пропускайте прием препаратов, если они вам выписаны врачом, постоянно следите за уровнем пульса и давления. Не игнорируйте ухудшение вашего состояния, потому что в такие дни резко возрастает количество инсультов и проблем с сердцем.

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