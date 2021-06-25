Чем подкормить яблоню в июле?

Яблоню нужно подкармливать на протяжении всего лета. Учитывая, что подкормки нужно делать примерно раз в 4 недели, то сделать это за сезон придется около 4 раз.
В июле яблоня уже имеет маленькие яблочки и они наливаются соками. Чтобы урожай был вкусным и крупным, а яблоки обладали всеми теми качествами, которые вы ждете и не трескались и хорошо лежали на хранение - подкормку в июле делать обязательно.
В основном в июле используют минеральные подкормки. Именно они позволяют яблокам быть сочными и обладать той лежкостью, которая нужна для их долгого хранения.
Чтобы определить, какая именно нужна подкормка - нужно внимательно оценить состояние яблони визуально.
Если листья (особенно старые) истончены, а побеги усыхают - яблоне не хватает азота. Решение- подкормка из навоза, торфа или компоста.
Недостаток магния и калия приводит к растрескиванию плодов. О недостатке меди говорят тёмные пятна на листьях яблони.
Когда не хватает фосфора - яблоки становятся бесформенными, а на листиках появляется золотистый или бронзовый отлив.
Если не хватает кальция, листья начинают скручиваться и опадать.
Магний, калий, кальций, фосфор, железо - эти микроэлементы восполнит птичий помет.
Но можно использовать и покупные минеральные добавки. Их применять удобнее, потому что органические удобрения нужно готовить четко соблюдая пропорции и еще нужно время. чтобы удобрение настоялось. Свежим навозом и пометом удобрение никогда не производят.