В центре Москвы избили и ограбили актера из «Папиных дочек»

Актер Анатолий Хропов подвергся нападению в центре Москвы. Об этом стало известно после того, как он не пришел на спектакль.
В столичном кафе зрители ждали показа спектакля, но он не начинался, актер так и не пришел и перестал выходить на связь. Хулиганы избили Хропова, забрали у него золотую цепочку, телефон, деньги документы и бросили за кафе в Лаврентьевском переулке, где его и нашли позже.
Правохранители проводят мероприятия по розыску нападавших. Анатолий Хропов известен по ролям в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Зайцев +1», » Литейный 7», «Универе» и других.