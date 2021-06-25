В центре Москвы избили и ограбили актера из «Папиных дочек»
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В центре Москвы избили и ограбили актера из «Папиных дочек»

8:48:536/25/2021Фото: Кадр из фильма "Гончие" (2007) реж. Вячеслав Лавров
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Анатолий Хропов пострадал от действий хулиганов и не попал на спектакль, куда шел.

В Москве актер не дошел до места, где должен был играть в спектакле из-за хулиганов

Актер Анатолий Хропов подвергся нападению в центре Москвы. Об этом стало известно после того, как он не пришел на спектакль.

В столичном кафе зрители ждали показа спектакля, но он не начинался, актер так и не пришел и перестал выходить на связь. Хулиганы избили Хропова, забрали у него золотую цепочку, телефон, деньги документы и бросили за кафе в Лаврентьевском переулке, где его и нашли позже.

Правохранители проводят мероприятия по розыску нападавших. Анатолий Хропов известен по ролям в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Зайцев +1», » Литейный 7», «Универе» и других.

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