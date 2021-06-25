"Инвитро" остановила на 10 дней тестирование на антитела к коронавирусу

Лаборатория "Инвитро" заявила РИА Новости о дефиците необходимых реагентов из-за чего выполнение тестов на определение количества антител к новой коронавирусной инфекции будет приостановлено на 7-10 дней, там ждут поставки химикатов.
- Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней, - сказали в лаборатории.
Там уточнили, что ожидают новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование в полном объеме.
Сегодня из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов ПЦР-исследований - от нескольких часов до двух-трех дней. Все лабораторные комплексы в России перешли на круглосуточный режим работы в связи с резким скачком спроса.
-В качестве альтернативы на этот период мы предлагаем нашим пациентам новый количественный тест на антитела на другой тест-системе. Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал. Из-за огромного спроса тест будет доступен в ограниченных количествах в зависимости от технологических возможностей лабораторий, - добавили в компании.
Лаборатория обещает в кратчайшие сроки решить вопрос с поставками реагентов.