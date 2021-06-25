"Инвитро" остановила на 10 дней тестирование на антитела к коронавирусу
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Инвитро" остановила на 10 дней тестирование на антитела к коронавирусу

7:42:396/25/2021Фото: pixabay
0

Из-за высокого спроса возник дефицит реагентов.

Из-за дефицита реагентов Инвитро приостановили анализы на антитела
Из-за дефицита реагентов Инвитро приостановили анализы на антитела
Сюжет: Третья волна коронавируса
Ковид перекинулся на молодежь

Ковид перекинулся на молодежьДевять пациентов с коронавирусом умерли за сутки на 25 июня в Новосибирской области: 26-летнего мастера тату Артема Шишкова в трагической сводке нетЕщё 123 новости

Лаборатория "Инвитро" заявила РИА Новости о дефиците необходимых реагентов из-за чего выполнение тестов на определение количества антител к новой коронавирусной инфекции будет приостановлено на 7-10 дней, там ждут поставки химикатов.
- Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней, - сказали в лаборатории.
Там уточнили, что ожидают новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование в полном объеме.

Сегодня из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов ПЦР-исследований - от нескольких часов до двух-трех дней. Все лабораторные комплексы в России перешли на круглосуточный режим работы в связи с резким скачком спроса.

-В качестве альтернативы на этот период мы предлагаем нашим пациентам новый количественный тест на антитела на другой тест-системе. Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал. Из-за огромного спроса тест будет доступен в ограниченных количествах в зависимости от технологических возможностей лабораторий, - добавили в компании.

Лаборатория обещает в кратчайшие сроки решить вопрос с поставками реагентов.

Когда человек не заболеет COVID-19: мнение Гинцбурга
В кого превратилась Уварова: актриса стала неузнаваемой
По подлости эти знаки Зодиака никто не сможет обойти
Назван уровень антител для вакцинации от COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Каким женщинам на Руси запрещали есть черешню
Несколько способов охладить квартиру без кондиционера
Кто и когда сможет получить новые выплаты с 1 июля
Россияне массово отказались от отечественных курортов: причина
реагентытестыантитела
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Еще больше будет спрос?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Обрушился потолок в двухэтажке: чуть не погибли мать с семилетним сыном
    7:30:58 6/25/2021
    Обрушился потолок в двухэтажке: чуть не погибли мать с семилетним сыном
    Что лучше всего посеять на выходных 26 и 27 июня по лунному календарю
    7:20:01 6/25/2021
    Что лучше всего посеять на выходных 26 и 27 июня по лунному календарю
    На дистанционку обязаны перевести 30 % сотрудников с 28 июня все организации Москвы
    7:18:55 6/25/2021
    На дистанционку обязаны перевести 30 % сотрудников с 28 июня все организации Москвы
    Обязательную вакцинацию вводят с 28 июня еще в восьми регионах
    7:08:33 6/25/2021
    Обязательную вакцинацию вводят с 28 июня еще в восьми регионах
    США в иллюзии заявили дипломаты России: Пентагон не верит в обстрел британского эсминца Defender
    7:02:01 6/25/2021
    США в иллюзии заявили дипломаты России: Пентагон не верит в обстрел британского эсминца Defender
    Ковид перекинулся на молодежь
    6:43:45 6/25/2021
    Ковид перекинулся на молодежь
    Беременным официально разрешили вакцинироваться "Спутник V"
    6:29:00 6/25/2021
    Беременным официально разрешили вакцинироваться "Спутник V"
    4 благоприятных дня по лунному календарю для маникюра в июле 2021 года
    6:20:13 6/25/2021
    4 благоприятных дня по лунному календарю для маникюра в июле 2021 года
    Как вернуть деньги за туры в Краснодарский край, разъяснила АТОР
    6:18:05 6/25/2021
    Как вернуть деньги за туры в Краснодарский край, разъяснила АТОР
    Путин поздравил выпускников 2021 года
    5:57:26 6/25/2021
    Путин поздравил выпускников 2021 года