Семья первой леди Парагвая пропала под обломками рухнувшего 12-этажного дома во Флориде

Семья первой леди Парагвая пропала без вести после обрушения многоэтажного дома возле Майами-Бич ночью 25 июня.
Родственники первой леди Парагвая были среди десятков пропавших без вести в четверг после частичного обрушения многоэтажного здания кондоминиума недалеко от Майами-Бич, сообщает https://www.nbcnews.com
По словам южноамериканских официальных лиц, родственники первой леди Парагвая были среди почти 100 человек, пропавших без вести в четверг после частичного обрушения многоэтажного здания кондоминиума недалеко от Майами-Бич .
Эвклид Асеведо, министр иностранных дел Парагвая, заявил в интервью, что члены семьи президента Марио Абдо Бенитеса были среди пропавших без вести.
Министерство иностранных дел Парагвая заявило на своем веб-сайте, что отслеживает ситуацию и шесть парагвайцев числятся пропавшими без вести.
Они были идентифицированы как София Лопес Морейра, сестра первой леди Сильваны Лопес Морейра, и ее муж Луис Петтенгилл. По словам Асеведо, их трое детей и леди Луна Вильяльба, работница, сопровождавшая семью, также пропали без вести.
По словам официальных лиц, 99 человек пропали без вести в четверг днем после обрушения здания, в результате чего по крайней мере один человек погиб и еще 10 получили ранения.
Министр сказал, что консул «отчаянно» пытался установить контакт, а власти «обыскали все больницы Майами».