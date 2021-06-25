Семья первой леди Парагвая пропала под обломками рухнувшего 12-этажного дома во Флориде
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Семья первой леди Парагвая пропала под обломками рухнувшего 12-этажного дома во Флориде

8:04:296/25/2021Фото: https://www.nbcnews.com/
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Пропали София Лопес Морейра, сестра первой леди Сильваны Лопес Морейра, и ее муж Луис Петтенгилл. По словам Асеведо, их трое детей и леди Луна Вильяльба, работница, сопровождавшая семью.

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Семья первой леди Парагвая пропала без вести после обрушения многоэтажного дома возле Майами-Бич ночью 25 июня.
Родственники первой леди Парагвая были среди десятков пропавших без вести в четверг после частичного обрушения многоэтажного здания кондоминиума недалеко от Майами-Бич, сообщает https://www.nbcnews.com

По словам южноамериканских официальных лиц, родственники первой леди Парагвая были среди почти 100 человек, пропавших без вести в четверг после частичного обрушения многоэтажного здания кондоминиума недалеко от Майами-Бич .

Эвклид Асеведо, министр иностранных дел Парагвая, заявил в интервью, что члены семьи президента Марио Абдо Бенитеса были среди пропавших без вести.

Министерство иностранных дел Парагвая заявило на своем веб-сайте, что отслеживает ситуацию и шесть парагвайцев числятся пропавшими без вести.

Они были идентифицированы как София Лопес Морейра, сестра первой леди Сильваны Лопес Морейра, и ее муж Луис Петтенгилл. По словам Асеведо, их трое детей и леди Луна Вильяльба, работница, сопровождавшая семью, также пропали без вести.

По словам официальных лиц, 99 человек пропали без вести в четверг днем ​​после обрушения здания, в результате чего по крайней мере один человек погиб и еще 10 получили ранения.

Министр сказал, что консул «отчаянно» пытался установить контакт, а власти «обыскали все больницы Майами».

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