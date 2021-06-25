Что нужно делать на даче и огороде по лунному календарю 26 и 27 июня 2021 года: Луна убывает

На убывающей луне тоже бывают дни, когда благоприятно заниматься посадками. Это зависит от вида культуры и от знака зодиака, по которому проходит луна.
24 июня состоялось полнолуние и сейчас луна на пути своего старения. В эти выходные она будет в Козероге и Водолее.
В субботу, 26 июня, благоприятными станут посадки растений, которые дают урожай под землей и их обработкой. Так, благоприятны к посеву семена редьки и моркови для зимнего хранения. Сроки их вызревания как раз придутся на глубокую осень, когда убирают урожай на зиму.
Можно посадить многолетние щавель и ревень, окучить и обработать картофель от колорадского жука.
Благоприятными станут посевы зелени, в частности - укропа и лука на перо, чеснока, кочанных салатов. Можно посадить рассаду поздней капусты для зимы.
Можно высаживать и пересаживать растения, саженцы кустарников и деревьев, многолетних цветов.
Не рекомендуется в этот день работать с химией для обработки деревьев и кустарников, рассады. Нельзя пасынковать помидоры и прищипывать огурцы, обрезать деревья.
27 июня, в воскресенье, картина кардинально меняется. Сегодня неблагоприятный день для посадок и пересадок. Но можно то, что было нельзя вчера - работать с химией, прищипывать пасынковать и обрезать деревья и кустарники.
Можно убирать ненужную поросль,полоть, рыхлить, стричь газон, поливать.