25 июня следственный комитет Белоруссии изменил меру пресечения Роману Протасевичу и Софии Сапеге. Молодых людей перевели под домашний арест, обвиняемые обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.-В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения, следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест, - сообщил СК.
Романа Протасевича и Софию Сапегу отправили под домашний арест
8:17:246/25/2021
Они пообещали сотрудничать со следствием.
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