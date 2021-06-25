Романа Протасевича и Софию Сапегу отправили под домашний арест
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Романа Протасевича и Софию Сапегу отправили под домашний арест

8:17:246/25/2021Фото: © REUTERS/Stringer
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Они пообещали сотрудничать со следствием.

Роман Протасевич © REUTERS/Stringer
Роман Протасевич
© REUTERS/Stringer
25 июня следственный комитет Белоруссии изменил меру пресечения Роману Протасевичу и Софии Сапеге. Молодых людей перевели под домашний арест, обвиняемые обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.
-В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения, следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест, - сообщил СК.
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