Обязательную вакцинацию россиян просят у Мишустина РСПП и ФНПР
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Обязательную вакцинацию россиян просят у Мишустина РСПП и ФНПР

8:20:116/25/2021Фото: Pixabay
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РСПП и ФНПР выпустили совместное обращение к правительству, в котором просят обязать все взрослое население России сделать прививки.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) совместно обратились к правительству и попросили ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны за исключением тех, у кого есть противопоказания и антитела. Текст обращения размещен на сайте ФНПР, в нем сообщества обратились к трудящимся, работодателям и правительству как можно скорее решить вопрос с вакцинацией.

"Правительству РФ - принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда", - говорится в документе.

"РСПП и ФНПР обращаются с призывом к трудящимся – сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных; работодателям – использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников", - говорится в обращении.

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