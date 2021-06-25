Квоты для выбросов в воздух Бердска могут принять законом

Общественной палате Новосибирской области обсудили поправки к закону о регулировании загрязнения воздуха, сообщают Ведомости заксобрания.
Для 12 российских городов законодательно прописаны нормы вредных выбросов в атмосферу. Госдума приняла поправки, по которым этот список увеличится.
Изменения позволят требовать от предприятий сокращения загрязнения воздуха. Местные эксперты ожидают, что обновлённый закон положительно повлияет на экологическую ситуацию в Новосибирской области, если будет строго соблюдаться.
В настоящее время квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эти города должны к 2024 году снизить объём вредных выбросов на 20%
Депутаты-единороссы в Госдуме предложили увеличить перечень городов, где действуют квоты на загрязнения воздуха. Такой список составит правительство России.
Новосибирские экологи считают, что ограничения на выбросы должны ввести и в Новосибирске. По результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в трёх городах Новосибирской области (Новосибирск, Искитим, Бердск), в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло увеличение количества выбросов в воздух с 223 до 253,6 тыс. тонн.