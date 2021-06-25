Росгвардия привилась

Росгвардия привила от коронавирусной инфекции порядка 70% личного состава, планируется максимальный охват вакцинации среди сотрудников и военнослужащих ведомства.
-В Федеральной службе войск национальной гвардии РФ вакцинировано против новой коронавирусной инфекции порядка 70% личного состава. Планируется максимальный охват вакцинацией личного состава, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания, - сообщили на запрос ТАСС в пресс-службе Росгвардии.
Иммунизация личного состава от новой коронавирусной инфекции организована в медицинских организациях Минздрава России вакцинами, зарегистрированными в России. В настоящее время интенсивность вакцинации выросла во всех округах войск национальной гвардии РФ.
На 25 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".