Росгвардия привилась
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Росгвардия привилась

9:04:226/25/2021Фото: https://www.flickr.com/
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В Федеральной службе войск национальной гвардии РФ вакцинировано против коронавируса 70% личного состава.

В настоящее время интенсивность вакцинации выросла во всех округах войск национальной гвардии РФ
В настоящее время интенсивность вакцинации выросла во всех округах войск национальной гвардии РФ
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Росгвардия привила от коронавирусной инфекции порядка 70% личного состава, планируется максимальный охват вакцинации среди сотрудников и военнослужащих ведомства.

-В Федеральной службе войск национальной гвардии РФ вакцинировано против новой коронавирусной инфекции порядка 70% личного состава. Планируется максимальный охват вакцинацией личного состава, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания, - сообщили на запрос ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

Иммунизация личного состава от новой коронавирусной инфекции организована в медицинских организациях Минздрава России вакцинами, зарегистрированными в России. В настоящее время интенсивность вакцинации выросла во всех округах войск национальной гвардии РФ.

На 25 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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