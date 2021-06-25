Кого еще пустят на курорты Краснодарского края, сообщил 25 июня Роспотребнадзор
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Кого еще пустят на курорты Краснодарского края, сообщил 25 июня Роспотребнадзор

8:56:466/25/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Анна Попова предложила разрешить посещать курорты и гостиницы перенесшим коронавирус. И тем, кто по медицинским показаниям, не может сделать прививку.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Краснодарского края и тех, кого не указали в постановлении главы губернатора.

-Поддерживая все инициативы, мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании - эта информация будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете - тоже могли попадать на курорты Сочи. Или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показателям, - сообщила она, заявила глава  глава Роспотребнадзора Анна Попова 25 июня на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По мнению Поповой, все, что введено на Кубани, важно и  заслуживают внимания, "как эффективные ограничительные меры для того, чтобы россияне и гости России могли без риска для здоровья отдыхать на Черноморском побережье".

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

На 25 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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