Кого еще пустят на курорты Краснодарского края, сообщил 25 июня Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Краснодарского края и тех, кого не указали в постановлении главы губернатора.
-Поддерживая все инициативы, мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании - эта информация будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете - тоже могли попадать на курорты Сочи. Или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показателям, - сообщила она, заявила глава глава Роспотребнадзора Анна Попова 25 июня на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По мнению Поповой, все, что введено на Кубани, важно и заслуживают внимания, "как эффективные ограничительные меры для того, чтобы россияне и гости России могли без риска для здоровья отдыхать на Черноморском побережье".
В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.
На 25 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".