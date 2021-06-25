Шторм идет в Подмосковье: гроза, град и сильный ветер накроют вечером 25 июня регион

Штормовое предупреждение для Московской области передали в МЧС региона. В период с 11.30 по 21.00 25 июня местами по Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 11.30 по 21.00 25 июня местами по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра 12-17 м/с.
При грозе:
Избежать опасности можно, соблюдая ряд правил: первое правило - никогда не прячьтесь от молнии под одиноко стоящим деревом, под высокими металлическими конструкциями, помните, молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрячьтесь под ним. Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.