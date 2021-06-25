Музыкант из «Песняров» вспомнил, как был влюблен в Софию Ротару
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Музыкант из «Песняров» вспомнил, как был влюблен в Софию Ротару

10:17:526/25/2021Фото: Wikimedia Commons
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В программе «Судьба человека» музыкант Валерий Дайнеко рассказал, как он пришел в «Песняры».

Музыкант из "Песняров" был влюблен в Софию Ротару

Советский и белорусский музыкант Валерий Дайнеко пришел на эфир передачи «Судьба человека» на телеканале "Россия-1", где рассказал, как произошло его становление как музыканта и приход в ВИА «Песняры».

По словам Валерия, до знаменитой «Беловежской пущи», в его жизни были годы творчества, связанные с «Червоной рутой» и Софией Ротару. Когда Дайнеко было 26 лет, его пригласил к Софии Ротару знакомый, переехавший в Черновцы. Рядом с советской звездой Софией Ротару Дайнеко проработал около года.

Он вспоминает, что был влюблен в певицу в то время, как ездил с ее коллективом на гастроли и в первый раз побывал за границей. В день рождения Софии Михайловны он подарил ее рисунок карандашом, выполненный по фотографии. Певица презент приняла, но просуществовал он недолго, разорвал муж.

"Знаете, бывают такие ситуации: мол, почему он нарисовал, почему не кто-то другой? Короче, он разорвал ее в клочья", – признался Дайнеко.

Про словам Валерия, его влюбленность мало чем отличалась от чувств огромной армии поклонников певицы. По его мнению, София Ротару знала о влюбленности своего музыканта, но не подавала виду. Лишь раз в ее глазах сверкнули огоньки, когда она увидела Валерия с другой женщиной. Через год Дайнеко решил уйти от Ротару, потому что жизнь в общежитии надоела и его пригласили в другой коллектив.

"Я сказал, что меня пригласили в "Песняры" и что я ухожу", – так Валерий вспоминает о расставании со звездой сцены.

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