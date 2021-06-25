"КовиВак" не имеет противопоказаний для здоровых людей, заявили в центре Чумакова

Центр имени Чумакова РАН на сегодня не зафиксировал противопоказаний применения вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей с сопутствующими заболеваниями, заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.
-На сегодняшний день за время нашего опыта мы не уловили какие-либо контингенты больных, которые отрицательно реагировали бы, имели бы противопоказания (к вакцине), - сказал Ишмухаметов 25 июня в эфире телеканала Россия 24.
Как он рассказал, исследования вакцины "КовиВак" прошли на добровольцах без сопутствующих заболеваний:
-На сегодняшний день, в соответствии с законодательством, мы все-таки исследовали вакцину на здоровых добровольцах и без сопутствующих заболеваний, поэтому на сегодняшний день по показаниям - это люди без сопутствующих заболеваний. Мы после того, как третья фаза исследования вакцины завершится, можем сказать, что те заболевания, которые будем изучать как сопутствующие, вернее, всю возможность применения вакцины у людей с сопутствующими заболеваниями, тогда только мы сможем доказать, - сообщил Ишмухаметов.