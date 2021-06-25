"КовиВак" не имеет противопоказаний для здоровых людей, заявили в центре Чумакова
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"КовиВак" не имеет противопоказаний для здоровых людей, заявили в центре Чумакова

10:13:136/25/2021Фото: центр Чумакова
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Но надо учитывать, что вакцину исследовали на здоровых добровольцах и без сопутствующих заболеваний, поэтому на сегодняшний день по показаниям - это люди без сопутствующих заболеваний.

В Центре им. Чумакова пока не выявили противопоказаний к вакцинации "КовиВаком"
В Центре им. Чумакова пока не выявили противопоказаний к вакцинации "КовиВаком"

Центр имени Чумакова РАН на сегодня не зафиксировал противопоказаний применения вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей с сопутствующими заболеваниями, заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.

-На сегодняшний день за время нашего опыта мы не уловили какие-либо контингенты больных, которые отрицательно реагировали бы, имели бы противопоказания (к вакцине), - сказал Ишмухаметов 25 июня в эфире телеканала Россия 24.

Как он рассказал, исследования вакцины "КовиВак" прошли на добровольцах без сопутствующих заболеваний:

-На сегодняшний день, в соответствии с законодательством, мы все-таки исследовали вакцину на здоровых добровольцах и без сопутствующих заболеваний, поэтому на сегодняшний день по показаниям - это люди без сопутствующих заболеваний. Мы после того, как третья фаза исследования вакцины завершится, можем сказать, что те заболевания, которые будем изучать как сопутствующие, вернее, всю возможность применения вакцины у людей с сопутствующими заболеваниями, тогда только мы сможем доказать, - сообщил Ишмухаметов.

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