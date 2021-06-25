Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций по коронавирусу

Москва по числу госпитализаций прошла "рубикон" и вышла на антирекорд, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
-Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд, - сказала она. - Увеличилось число людей в реанимации.
За сутки на 25 июня в Москве выявлено 7 916 новых случаев заражения вирусом. За сутки госпитализированы 1 772 человека. На ИВЛ находится 669 человек.
В городе выздоровели ещё 4 558 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 135 580. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.