Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций по коронавирусу
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Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций по коронавирусу

10:45:096/25/2021Фото: pixabay
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-Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд, - сказала заммэра Москвы Анна Ракова. - Увеличилось число людей в реанимации. 

За сутки в Москве госпитализированы 1 772 человека
За сутки в Москве госпитализированы 1 772 человека
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Москва по числу госпитализаций прошла "рубикон" и вышла на антирекорд, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
-Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд, - сказала она. - Увеличилось число людей в реанимации.

За сутки на 25 июня в Москве выявлено 7 916 новых случаев заражения  вирусом. За сутки госпитализированы 1 772 человека. На ИВЛ находится 669 человек.

В городе выздоровели ещё 4 558 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 135 580. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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