Какие продукты питания снижают тяжесть коронавируса, стало известно
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Какие продукты питания снижают тяжесть коронавируса, стало известно

6:21:576/26/2021Фото: pixabay.com
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Несколько исследований показали, что диета может играть важную роль в тяжести симптомов и продолжительности заболевания при инфекции COVID-19.

Растительная и / или рыбная диета может помочь снизить тяжесть инфекции COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Растительные и/или рыбные (пескатарианские) диеты могут помочь снизить вероятность развития умеренной или тяжелой инфекции COVID-19, свидетельствуют результаты исследования в шести странах, опубликованного в онлайн-журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, пишет medicalxpress.com.

Результаты показывают, что они были связаны с 73% и 59% более низкими шансами тяжелого заболевания, соответственно.

Несколько исследований показали, что диета может играть важную роль в тяжести симптомов и продолжительности заболевания при инфекции COVID-19. Но пока мало доказательств, подтверждающих или опровергающих эту теорию.

Для дальнейшего изучения этого вопроса исследователи использовали ответы 2884 врачей и медсестер, подвергшихся обширному воздействию SARS-CO-v2, вируса, ответственного за инфекцию COVID-19, работающих во Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и других странах. Соединенные штаты.

Все участники были частью глобальной сети медицинских специалистов, зарегистрированных в сети Survey Healthcare Globus для исследования рынка здравоохранения. Исследователи использовали эту сеть для выявления врачей с высоким риском заражения COVID-19 в результате их работы.

Онлайн-опрос, который проводился в период с июля по сентябрь 2020 года, был разработан для получения подробной информации о моделях питания респондентов на основе вопросника о частоте приема пищи из 47 пунктов за предыдущий год, а также о серьезности любых инфекций COVID-19, которые у них были. имел, используя объективные критерии.

В ходе опроса также была собрана информация о личном прошлом , истории болезни , использовании лекарств и образе жизни.

Различные диеты были объединены на растительные (больше овощей, бобовых и орехов и меньше птицы, красного и переработанного мяса); пескатарианский / растительный (как указано выше, но с добавлением рыбы / морепродуктов); и диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка.

Около 568 респондентов (случаев) заявили, что у них были симптомы, соответствующие инфекции COVID-19, или отсутствие симптомов, но положительный мазок мазка на инфекцию; 2316 заявили, что у них не было никаких симптомов / тест положительный (группа сравнения).

Из 568 случаев 138 клиницистов заявили, что у них была умеренная или тяжелая инфекция COVID-19; остальные 430 заявили, что у них была очень легкая или легкая инфекция COVID-19.

После учета нескольких потенциально влиятельных переменных, включая возраст, этническую принадлежность, медицинскую специальность и образ жизни (курение, физическая активность), респонденты, которые сказали, что придерживаются растительной диеты или растительной / пескатарианской диеты, имели соответственно 73% и 59%. на% более низкие шансы умеренной или тяжелой инфекции COVID-19 по сравнению с теми, у кого не было такого режима питания.

И по сравнению с теми, кто придерживался растительной диеты, те, кто придерживался диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, имели почти в 4 раза больше шансов на умеренную или тяжелую инфекцию COVID-19.

Эти ассоциации остались верными, когда также были учтены вес (ИМТ) и сопутствующие заболевания.

Но никакой связи между каким-либо типом диеты и риском заражения COVID-19 или продолжительностью последующего заболевания не наблюдалось.

Это обсервационное исследование, поэтому невозможно установить причину, только корреляцию. Он также полагался на индивидуальные воспоминания, а не на объективные оценки, и определение определенных режимов питания может варьироваться в зависимости от страны, отмечают исследователи.

Они добавляют, что в исследовании мужчин было больше, чем женщин, поэтому результаты могут быть неприменимы к женщинам.

Но растительные диеты богаты питательными веществами, особенно фитохимическими (полифенолы, каротиноиды), витаминами и минералами, которые важны для здоровой иммунной системы, говорят исследователи.

А рыба является важным источником витамина D и омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами, добавляют они.

«Наши результаты показывают, что здоровая диета, богатая питательными веществами, может рассматриваться для защиты от тяжелой формы COVID-19», - заключают они.

«Тенденции в этом исследовании ограничены размером исследования (небольшое количество с подтвержденным положительным тестом) и дизайном (самооценка диеты и симптомов), поэтому при интерпретации результатов требуется осторожность», - комментирует заместитель председателя NNEdPro Nutrition. и рабочая группа по COVID-19, Шейн МакОлифф.

«Однако высококачественная диета важна для создания адекватного иммунного ответа, который, в свою очередь, может влиять на восприимчивость к инфекции и ее тяжесть».

Он добавляет: «Это исследование подчеркивает необходимость в более продуманных проспективных исследованиях связи между диетой, статусом питания и результатами COVID-19».

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