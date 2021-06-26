Ученые нашли молекулу, которая омоложавает мозг

Недавние исследования показывают, что новые клетки мозга формируются каждый день в ответ на травмы, физические упражнения и умственную стимуляцию. Глиальные клетки, и в частности те, которые называются предшественниками олигодендроцитов, очень чувствительны к внешним сигналам и повреждениям. Они могут обнаруживать изменения в нервной системе и формировать новый миелин, который обволакивает нервы и обеспечивает метаболическую поддержку и точную передачу электрических сигналов, пишет medicalxpress.com.
Однако с возрастом в ответ на внешние сигналы образуется меньше миелина, и это прогрессирующее снижение было связано с возрастным когнитивным и моторным дефицитом, обнаруженным у пожилых людей в общей популяции. Нарушение образования миелина также сообщалось у пожилых людей с нейродегенеративными заболеваниями, такими как рассеянный склероз или болезнь Альцгеймера, и было определено как одна из причин их прогрессирующего клинического ухудшения.
Новое исследование, проведенное Инициативной группой по нейронауке в Исследовательском центре передовых научных исследований в аспирантуре CUNY (CUNY ASRC), выявило молекулу под названием ten-eleven-транслокация 1 (TET1) в качестве необходимого компонента репарации миелина. Исследование, опубликованное сегодня в журнале Nature Communications, показывает, что TET1 модифицирует ДНК в специфических глиальных клетках мозга взрослых, чтобы они могли образовывать новый миелин в ответ на повреждение.
"Мы разработали эксперименты по выявлению молекул, которые могут повлиять на омоложение мозга", - сказала Сара Мойон, доктор философии, доцент-исследователь в рамках инициативы CUNY ASRC Neuroscience и ведущий автор исследования. "Мы обнаружили, что уровень TET1 постепенно снижается у старых мышей, и с этим ДНК больше не может быть должным образом модифицирована, чтобы гарантировать образование функционального миелина."
Комбинируя биоинформатику секвенирования всего генома, авторы показали, что модификации ДНК, индуцированные TET1 у молодых взрослых мышей, необходимы для содействия здоровому диалогу между клетками центральной нервной системы и для обеспечения надлежащего функционирования. Авторы также продемонстрировали, что молодые взрослые мыши с генетической модификацией TET1 в миелинообразующих глиальных клетках не были способны продуцировать функциональный миелин и поэтому вели себя как старые мыши.
"Это недавно выявленное возрастное снижение TET1 может объяснить неспособность пожилых людей формировать новый миелин",-сказала Патриция Казачча, директор-основатель Инициативы по нейронауке CUNY ASRC, профессор биологии и биохимии в аспирантуре CUNY и главный исследователь исследования. "Я считаю, что изучение влияния старения на глиальные клетки в нормальных условиях и у людей с нейродегенеративными заболеваниями в конечном итоге поможет нам разработать лучшие терапевтические стратегии для замедления прогрессирования таких разрушительных заболеваний, как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера."
По словам исследователей, это открытие также может иметь важные последствия для молекулярного омоложения стареющего мозга у здоровых людей. Будущие исследования, направленные на повышение уровня TET1 у пожилых мышей, продолжаются, чтобы определить, может ли молекула спасти образование нового миелина и способствовать правильной нейроглиальной коммуникации. Долгосрочная цель исследовательской группы-способствовать восстановлению когнитивных и двигательных функций у пожилых людей и пациентов с нейродегенеративными заболеваниями.