Здоровое питание при отсутствии денег: 10 самых доступных правильных продуктов

Если у вас ограниченный бюджет, но вы хотите правильно питаться, не волнуйтесь. Вам не нужно тратить большую часть своих кровно заработанных денег на продукты, если вы знаете, какие суперпродукты самые доступные.
Улучшите свои привычки в еде, не нарушая при этом денег, покупая недорогие суперпродукты, пишет food.news.
Квиноа, псевдозерно без глютенаКвиноа - это древнее псевдозерно, которое от природы полно белка и в два раза больше клетчатки, чем другие злаки. Он также содержит все незаменимые аминокислоты, что делает его редким полноценным источником растительного белка.
Это означает, что он обеспечивает все незаменимые аминокислоты, необходимые вашему организму, в отличие от других злаков, которые необходимо употреблять с другими продуктами, чтобы считаться полноценными источниками белка.
Если у вас аллергия на глютен или повышенная чувствительность, вы можете безопасно употреблять киноа, поскольку это суперпродукт без глютена. Квиноа богата пищевыми волокнами, которые, как показывают исследования, могут помочь снизить риск некоторых видов рака, сердечных заболеваний и диабета 2 типа.
Квиноа полна марганца. Он также содержит такие питательные вещества, как фолат, магний и фосфор, которые играют роль в формировании новых клеток.
Киноа содержит антиоксиданты, витамины группы В, клетчатку, железо, марганец, витамин Е, цинк и другие микроэлементы, которые помогают защитить клетки от повреждений, связанных с болезнями. Исследования также показали, что полезные для здоровья свойства киноа могут улучшить здоровье вашего мозга и помочь предотвратить развитие сердечных заболеваний.
Киноа готовится так же, как и рис. Этот суперпродукт легко приготовить, и вы можете есть его отдельно или использовать для приготовления салатов и готовых блюд.
Кресс-салат, богатый антиоксидантами листовой зеленыйКресс-салат - это листовой зеленый овощ, который полон антиоксидантов, борющихся с болезнями. Ешьте кресс-салат в сыром виде, чтобы воспользоваться его многочисленными преимуществами для здоровья.
Овощ в сезон летом. Кресс-салат богат минералами и питательными веществами, такими как бета-каротин, железо и витамин С.
Знаете ли вы, что высокое содержание витамина С в кресс-салате помогает улучшить усвоение железа? Вы можете добавлять кресс-салат в салаты или бутерброды.
Яблоки, суперфрукты, богатые клетчаткойЯблоки питательны и доступны по цене в среднем 150 рублей за кг.
Одно яблоко среднего размера содержит три грамма пищевых волокон. Исследования показывают, что клетчатка в яблоках в основном отвечает за положительный эффект, который эти фрукты оказывают на потерю веса и контроль уровня сахара в крови.
Яблоки также содержат витамин С, витамины группы В и микроэлементы, а также полезные антиоксиданты. Исследования показали, что регулярное употребление яблок может помочь снизить воспаление, являющееся основным фактором риска различных хронических заболеваний.
В отличие от других продуктов, которые вам нужно готовить, вы можете легко перекусить свежим яблоком. Также во вкусный салат можно добавить нарезанные яблоки.
Чиа, маленький, но полный питательных веществСемена чиа могут быть очень маленькими, но они также очень полезны для вас. Семена чиа богаты жирными кислотами омега-3 и помогают укрепить здоровье вашего мозга.
Употребление семян чиа также помогает улучшить здоровье пищеварительной системы.
Зеленый чай, напиток, укрепляющий здоровье сердцаЗеленый чай содержит флавоноиды, такие как катехины, которые в основном отвечают за многие преимущества для здоровья, которые предлагает суперпродукт. Напиток содержит самую высокую концентрацию катехинов по сравнению с другими чаями.
Согласно исследованиям, катехины могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвратить некоторые виды рака и инфекции.
Антиоксиданты в зеленом чае помогают укрепить вашу иммунную систему и улучшить здоровье сердца. Одно исследование показывает, что употребление 12 унций или более чая в день может помочь снизить риск сердечного приступа по сравнению с теми, кто не пьет чай.
Яйца, богатый белком источник холинаЯйца - один из самых богатых питательными веществами суперпродуктов на планете, его средняя цена составляет 2 доллара за дюжину.
Одно яйцо среднего размера содержит шесть граммов белка и антиоксидантов с противовоспалительными свойствами. Эти питательные вещества также защищают здоровье глаз.
Яйца - один из немногих пищевых источников холина, питательного вещества, играющего решающую роль в работе мозга. Яйца также содержат почти все витамины и минералы, необходимые для вашего общего благополучия.
Яйца легко приготовить, и вы можете добавлять их практически в любую еду, от салатов до супов или бутербродов.
Куриная грудка, натуральный источник высококачественного белкаКуриная грудка в среднем стоит 3-4 доллара за фунт, что делает ее доступным источником высококачественного белка для всех, кто хочет улучшить свои пищевые привычки.
Половина куриной грудки содержит 27 граммов белка и всех незаменимых аминокислот, необходимых для здоровья. Кроме того, куриная грудка содержит большое количество необходимых витаминов и минералов, таких как ниацин, магний, фосфор, селен и витамин B6.
Исследования показывают, что включение куриной грудки в сбалансированный рацион может помочь снизить риск ожирения, диабета и сердечных заболеваний. Употребление куриной грудки также может помочь снизить риск рака.
Черная фасоль, суперпродукт, богатый клетчаткой и белкомЧерная фасоль и другие представители семейства бобовых богаты пищевыми волокнами и белками.
Порция вареной черной фасоли на полстакана содержит более восьми граммов пищевых волокон или более 30 процентов от рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП). Черное внешнее покрытие бобов полно антоциановых пигментов или мощных антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить рак и сердечные заболевания.
Используйте черную фасоль для приготовления блюд из риса, салатов, супов, рагу или буррито.
Киви, суперфрукт, полный витамина СВ среднем киви стоят всего 2 доллара за фунт. Киви среднего размера содержит 117 процентов РСНП витамина С, и их потребление помогает поддерживать иммунную функцию.
Киви также богаты антиоксидантами, клетчаткой и питательными веществами, такими как калий и витамин К, которые работают вместе, чтобы предотвратить повреждение клеток свободными радикалами и снизить риск хронических заболеваний.
Согласно исследованиям, киви также может улучшить здоровье сердца. Регулярное употребление фруктов в пищу помогает повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), снизить уровень жиров в крови и снизить кровяное давление.
Используйте киви, чтобы приготовить освежающий фруктовый салат или питательный коктейль.
Сушеная чечевица - суперпродукт, укрепляющий здоровье сердцаВ среднем сушеная чечевица стоит 1,39 доллара за фунт. Запаситесь сушеной чечевицей, если вам нужен доступный суперпродукт, который также полезен для вашего здоровья в целом.
Чашка (198 граммов) чечевицы содержит различные питательные вещества, такие как 25 процентов РСНП для меди, 90 процентов РСНП для фолиевой кислоты, 37 процентов РСНП для железа и 49 процентов РСНП для марганца.
Сушеная чечевица полна белков и пищевых волокон. Если вы соблюдаете диету, употребление сушеной чечевицы поможет вам дольше чувствовать сытость.
Кроме того, чечевица содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от воспаления, что может помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как рак и диабет.
Исследования также показали, что употребление чечевицы помогает улучшить кровяное давление и уровень холестерина, а это означает, что суперпродукт может помочь снизить риск развития сердечных заболеваний. Сушеная чечевица готовится так же, как фасоль, и ее можно добавлять в сытные салаты и супы.
Вместо того, чтобы тратить деньги на нездоровую пищу, запаситесь доступными суперпродуктами, такими как яблоки , черная фасоль, куриная грудка, яйца и кресс-салат.