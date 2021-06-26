Последний телефонный звонок принцессы Дианы в день трагической гибели раскрыли в новом фильме

Последний телефонный звонок принцессы Дианы перед ее трагической смертью был раскрыт одним из ее близких друзей.
В документальном фильме ITV, который вышел 24 июня, журналист Ричард Кей сообщил, что он был последним, кому звонила покойная принцесса Уэльская. В эмоциональном отрывке из 90-минутного фильма Кей вспомнил момент, когда полиция сообщила ему душераздирающую новость.
Мистер Кей сказал: «Я говорил с ней той ночью. <В> полиции сказали, что последний раз она звонила мне».
Он считал, что Диана пыталась открыть новую главу в своей жизни после того, как за год до этого рассталась с принцем Чарльзом.
-Я чувствовал, что она оказалась в довольно хорошем месте. Она отчаянно пыталась начать все сначала и сделать что-то другое, исследовать другой вид королевской семьи. И она хотела вернуться и увидеть своих мальчиков, - вспоминает он.
Документальный фильм «Диана» посвящен «замечательной жизни» покойной принцессы в год, когда ей исполнилось бы 60 лет.
Согласно одному синопсису программы, в полнометражных документальных фильмах редко встречаются интервью и архивные кадры, в которых исследуются некоторые из самых значительных событий в жизни Дианы.
Когда было объявлено о шоу, исполнительный продюсер Дэвид Гловер объяснил, что документальный фильм появился «в идеальное время, чтобы пересмотреть ее жизнь и наследие».
- В принцессе Диане есть что-то немного волшебное - и, несмотря на трудности в ее личной жизни, ей удалось использовать свои связи с людьми, чтобы сделать огромное количество добра. Ее 60-й день рождения кажется идеальным временем, чтобы пересмотреть свою жизнь и наследие и понять, как она превратилась из относительно неизвестного подростка в самого оплакиваемого человека из всех, кто когда-либо жил, - говорит Дэвид Гловер.
Документальный фильм вышел почти через месяц после того, как лорд Дайсон раскрыл серьезный проступок в связи с интервью принцессы Дианы BBC Panorama с Мартином Баширом.
В ходе расследования было обнаружено, что Башир подделал документы и использовал «обманчивое поведение», чтобы получить интервью с принцессой Уэльской.
Вспоминая печальное прощание Дианы в Кенсингтонском дворце, Кей сказал, что весь день был «отчаянно грустным».
Источник: express.co.uk