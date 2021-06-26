Последний телефонный звонок принцессы Дианы в день трагической гибели раскрыли в новом фильме
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Последний телефонный звонок принцессы Дианы в день трагической гибели раскрыли в новом фильме

6:40:306/26/2021,ОЛИВЕР TRAPNELLФото: Getty Images
0

Документальный фильм «Диана» посвящен «замечательной жизни» покойной принцессы в год, когда ей исполнилось бы 60 лет.

Диана пыталась открыть новую главу в своей жизни

Последний телефонный звонок принцессы Дианы перед ее трагической смертью был раскрыт одним из ее близких друзей.
В  документальном фильме ITV, который вышел 24 июня, журналист Ричард Кей сообщил, что он был последним, кому звонила покойная принцесса Уэльская. В эмоциональном отрывке из 90-минутного фильма Кей вспомнил момент, когда полиция сообщила ему душераздирающую новость.
Мистер Кей сказал: «Я говорил с ней той ночью. <В> полиции сказали, что последний раз она звонила мне».

Он считал, что Диана пыталась открыть новую главу в своей жизни после того, как за год до этого рассталась с принцем Чарльзом.

-Я чувствовал, что она оказалась в довольно хорошем месте. Она отчаянно пыталась начать все сначала и сделать что-то другое, исследовать другой вид королевской семьи. И она хотела вернуться и увидеть своих мальчиков, - вспоминает он.

Документальный фильм «Диана» посвящен «замечательной жизни» покойной принцессы в год, когда ей исполнилось бы 60 лет.

Согласно одному синопсису программы, в полнометражных документальных фильмах редко встречаются интервью и архивные кадры, в которых исследуются некоторые из самых значительных событий в жизни Дианы.
Когда было объявлено о шоу, исполнительный продюсер Дэвид Гловер объяснил, что документальный фильм появился «в идеальное время, чтобы пересмотреть ее жизнь и наследие».

- В принцессе Диане есть что-то немного волшебное - и, несмотря на трудности в ее личной жизни, ей удалось использовать свои связи с людьми, чтобы сделать огромное количество добра. Ее 60-й день рождения кажется идеальным временем, чтобы пересмотреть свою жизнь и наследие и понять, как она превратилась из относительно неизвестного подростка в самого оплакиваемого человека из всех, кто когда-либо жил, - говорит Дэвид Гловер.

Документальный фильм вышел почти через месяц после того, как лорд Дайсон раскрыл серьезный проступок в связи с интервью принцессы Дианы BBC Panorama с Мартином Баширом.
В ходе расследования было обнаружено, что Башир подделал документы и использовал «обманчивое поведение», чтобы получить интервью с принцессой Уэльской.

Вспоминая печальное прощание Дианы в Кенсингтонском дворце, Кей сказал, что весь день был «отчаянно грустным».

Источник: express.co.uk

Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Названа вакцина, которая оказалась неэффективна против COVID-19
гибельпринцессакоролевская семья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем вам нравится Диана?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Здоровое питание при отсутствии денег: 10 самых доступных правильных продуктов
    6:34:28 6/26/2021
    Здоровое питание при отсутствии денег: 10 самых доступных правильных продуктов
    Исследование показало, что многодетные семьи самые счастливые
    6:28:59 6/26/2021
    Исследование показало, что многодетные семьи самые счастливые
    Какие продукты питания снижают тяжесть коронавируса, стало известно
    6:21:57 6/26/2021
    Какие продукты питания снижают тяжесть коронавируса, стало известно
    Какой погода будет в Москве в июле 2021 года
    6:20:29 6/26/2021
    Какой погода будет в Москве в июле 2021 года
    Могила Валерия Золотухина находится на территории храма, им же построенного
    5:53:32 6/26/2021
    Могила Валерия Золотухина находится на территории храма, им же построенного
    27 июня - День молодежи: дизайнерские открытки и позитивные поздравления своими словами для самых молодых
    5:43:49 6/26/2021
    27 июня - День молодежи: дизайнерские открытки и позитивные поздравления своими словами для самых молодых
    С Днём рыболовства открытки дизайнерские на 27 июня и азартные поздравления для рыбаков
    5:40:49 6/26/2021
    С Днём рыболовства открытки дизайнерские на 27 июня и азартные поздравления для рыбаков
    За убийство афроамериканца, после которого в США началось движение Black Lives Matter бывшего полицейского осудили на 22,5 года тюрьмы
    5:37:40 6/26/2021
    За убийство афроамериканца, после которого в США началось движение Black Lives Matter бывшего полицейского осудили на 22,5 года тюрьмы
    Как осуществлять обрезку деревьев в саду в июле: молодых и многолетних?
    5:20:54 6/26/2021
    Как осуществлять обрезку деревьев в саду в июле: молодых и многолетних?
    ВОЗ: при каком уровне антител можно вакцинироваться
    4:48:05 6/26/2021
    ВОЗ: при каком уровне антител можно вакцинироваться