Великолепные открытки и слова для поздравления в Выпускной вечер-2021
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Великолепные открытки и слова для поздравления в Выпускной вечер-2021

6:00:506/26/2021Фото: bonnycards
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Выпускные вечера во многих регионах в 2021 году пройдут снова в формате онлайн.

Выпускной

Пусть подарит выпускной
Радость, свет и окрыление,
И прекрасный мир большой,
И побольше вдохновения!

Ждёт дорога впереди —
Пусть она несёт удачу,
И поможет воплотить
Все желания и задачи!

Выпускной

Годы учебы позади,
С чем вас сейчас и поздравляем.
Всего так много впереди,
О чем вы даже не мечтали!

Открыты все для вас пути,
Используйте свои все знания.
Пускай свершатся все мечты,
Исполнятся все пожелания!

Так пусть же всем вам повезет:
Сорвать джек пот, высот добиться.
Но, чтоб хотелось вам всегда
В свой класс любимый возвратиться!

Выпускной

Перед вами открыты лучшие дороги,
Пусть каждый из вас найдет свой путь!
Я верю, что сегодня, в праздник выпускного,
Прощаться с школой жалко вам чуть-чуть.

Идите смело к новым перспективам,
Не бойтесь ошибаться никогда.
Живите жизнью интересной и счастливой,
Людьми хорошими останьтесь навсегда!

Выпускной

Вот вы и выросли, друзья.
Пришла пора расстаться.
Идите за своей мечтой,
Чтоб в жизни состояться!

Желаем быть успешными,
Отзывчивыми, честными.
Хороших, преданных друзей,
И много здоровских идей!

Выпускной

Как быстро промчались школьные годы,
Оставив веселье в школьных стенах.
Все детские ссоры, обиды, невзгоды,
Всё школа запомнит в былых временах.

Сейчас лишь вперёд для вас двери открыты,
Вас выпустит школа, вручив аттестат.
Пусть будет вам шёлком дорога покрыта,
А путь ваш по жизни успехом богат!

Выпускной

Сегодня взрослый праздник твой —
Сегодня лучший выпускной!
Все поздравления для тебя!
Прими же их от нас, любя!

Иди по жизни смело ты,
Пусть для тебя цветут цветы,
И каждый день пусть дарит лишь
Удачу, счастье и престиж!

Выпускной

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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Прощай, школа!

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