Исследование показало, что многодетные семьи самые счастливые

У меня только один старший брат, поэтому я всегда был одержим большими семьями.
Я все еще завидую своим друзьям, которые были либо из больших семей, либо у которых есть большая семья, потому что это просто похоже на постоянное развлечение, и кто-то всегда тебя поддерживает.
На самом деле, забавно, что у большинства людей в этой ситуации в конечном итоге не появляется кучка детей или вообще детей в этом отношении, пишет https://www.yourtango.com
И, как выясняется, есть еще один повод завидовать большой семье.Согласно пятилетнему исследованию Бронуин Харман из Университета Эдит Коуэн в Перте, самые счастливые семьи - это большие семьи, за которыми следуют небольшие семьи.
Доктор Харман опросил сотни родителей из всех типов семей, чтобы узнать, какова их жизнь, и как их способность прийти в норму, получить поддержку и чувство собственного достоинства способствовала их счастью.
Участники исследования заполнили анкеты, в которых оценивали их устойчивость, воспринимаемую социальную поддержку, самооценку и удовлетворенность жизнью.
Затем доктор Харман оценил различные группы родителей на основе их оценок.
Согласно проекту исследования, счастливые семьи имеют определенные общие черты.
Типичные черты хорошо функционирующих семей включают способность общаться друг с другом, получать удовольствие от проведения времени и совместной деятельности, привязанности, поддержки, принятия, приверженности и устойчивости.
«Мы думаем, что большие семьи имеют социальную поддержку в семье», - сказал д-р Харман. «Детям никогда не бывает скучно; им есть с кем поиграть, и они довольно рано обретают самостоятельность».