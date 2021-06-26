Процветающие поздравления с Днем Ивана Купалы на 7 июля для самых счастливых

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.
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На праздник Ивана Купала пожелать хочу счастливой жизни и блага в доме, добрых надежд и светлой любви, великой радости и верной удачи, крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.
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В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
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Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.
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Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть говорят, что найти цветущий папоротник невозможно, ведь такого не бывает, но я желаю, чтобы в твоём сердце всегда, а не только сегодня, цвёл ярко и красиво папоротник счастья и любви. Пусть сегодня сбудутся все добрые надежды и путь к мечтам укажут жгучие костры.
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В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.
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Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый — самый яркий огонёк надежды и пусть он приведёт тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru