Роскошные поздравления в День косметолога 26 июня 2021 года для специалистов
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26.06
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Роскошные поздравления в День косметолога 26 июня 2021 года для специалистов

8:20:406/26/2021Фото: pixabay
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День косметолога отмечается 26 июня.

День косметолога

Профессия твоя прекрасная такая,
Ты делаешь людей красивей и моложе.
В твой праздник мы тебя сегодня поздравляем,
Желаем добрых дней, удачных и погожих.
Пусть будет у тебя все в жизни хорошо.
Уют, покой в семье, признанье на работе.
Чтоб каждый человек к тебе с улыбкой шел,
Чтобы твоя душа всегда была в полете.

***

Ты даришь молодость и красоту клиентам
Над возрастом и временем ты властна.
Нет для тебя приятнее моментов,
Когда плоды трудов твои прекрасны.
В твой праздник, косметолог, поздравляем!
Пусть сбудется, о чем мечтаешь ты.
А так же от души мы пожелаем
Любви, здоровья, счастья, красоты.

***

Тебе морщинки удалить проблем не стоит,
И цвет лица ты освежить клиентам сможешь.
Проблемы с внешностью тебя не беспокоят,
На 100 процентов ты всем выглядеть поможешь.
Ну а сегодня отдохни ты от работы,
Прими ты добрые слова в апрельский праздник.
Пусть будешь ты окружена в свой день заботой.
Пусть в твоей жизни будет каждый день прекрасным.

***

Косметолог, календарь скорей открой,
За окном звенят затейливо капели.
День седьмой апрельский- праздник твой.
В ярких красках из цветов и акварели.
Поздравляем и желаем от души,
Быть красивой, энергичной, очень милой.
И в работе достигать всегда вершин.
Доброты тебе, терпения и силы.


Источник: pozdravik.ru

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