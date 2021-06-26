Роскошные поздравления в День косметолога 26 июня 2021 года для специалистов

Профессия твоя прекрасная такая,
Ты делаешь людей красивей и моложе.
В твой праздник мы тебя сегодня поздравляем,
Желаем добрых дней, удачных и погожих.
Пусть будет у тебя все в жизни хорошо.
Уют, покой в семье, признанье на работе.
Чтоб каждый человек к тебе с улыбкой шел,
Чтобы твоя душа всегда была в полете.
***
Ты даришь молодость и красоту клиентам
Над возрастом и временем ты властна.
Нет для тебя приятнее моментов,
Когда плоды трудов твои прекрасны.
В твой праздник, косметолог, поздравляем!
Пусть сбудется, о чем мечтаешь ты.
А так же от души мы пожелаем
Любви, здоровья, счастья, красоты.
***
Тебе морщинки удалить проблем не стоит,
И цвет лица ты освежить клиентам сможешь.
Проблемы с внешностью тебя не беспокоят,
На 100 процентов ты всем выглядеть поможешь.
Ну а сегодня отдохни ты от работы,
Прими ты добрые слова в апрельский праздник.
Пусть будешь ты окружена в свой день заботой.
Пусть в твоей жизни будет каждый день прекрасным.
***
Косметолог, календарь скорей открой,
За окном звенят затейливо капели.
День седьмой апрельский- праздник твой.
В ярких красках из цветов и акварели.
Поздравляем и желаем от души,
Быть красивой, энергичной, очень милой.
И в работе достигать всегда вершин.
Доброты тебе, терпения и силы.
Источник: pozdravik.ru