С Днём рыболовства открытки дизайнерские на 27 июня и азартные поздравления для рыбаков

На закате как рыба играет,
Как клюет накануне ненастья!
Растопыренных рук не хватает
Для рыбацкого врального счастья!
Но не будем мы к байкам их строги,
За обедом уху поедая,
Пусть ведут их речные дороги,
Пусть рыбешка наживку глотает.
В день рыбацкий мы ставим задачу,
Что желал - чтобы каждый и смог,
Чтобы полнились сети удачей,
Чтоб почаще кивал поплавок!
Ты обожаешь летнюю и зимнюю рыбалку,
Ты готовь часами с удочкой сидеть,
Ты готов палатке жить, подперев удочки палкой,
Лишь бы только рыбку поймать на крючок или в сеть.
Сегодня в день удалого рыбака,
Ты, надев сапоги по колено и засучив рукава,
Снова собрался на свою рыбалку, в ожидании улова.
Ну что ж желаю тебе обалденного клева.
С праздничком рыбака, братишка, поздравить,
Тебя пришла законная совершенно пора,
Сегодня мы будем улов обалденный славить,
И конечно рыбачить будем до самого утра.
Я тебе желаю, друган, огроменной рыбы,
Чтоб не смог свой улов засунуть в рюкзак,
Чтоб лишь о тебе сказать мы могли бы,
Вот это профи, это просто супер рыбак.
Ты любишь, махнув на все усталою рукой,
Уехать подальше от города на воздух,
И тихо сидя над уснувшею рекой,
Молчать и мечтать о небесах и звездах.
Тебе сидящему на берегу с удочкой в руках,
Ночной природы облик так привычен,
И я тебе скажу сегодня: с днем рыбака!
Я не буду кричать, чтоб не спугнуть твою добычу.
Источник: pozdravik.ru