С Днём рыболовства открытки дизайнерские на 27 июня и азартные поздравления для рыбаков
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С Днём рыболовства открытки дизайнерские на 27 июня и азартные поздравления для рыбаков

5:40:496/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всемирный день рыболовства ежегодно во всем мире отмечается 27 июня.

Всемирный день рыболовства

На закате как рыба играет,
Как клюет накануне ненастья!
Растопыренных рук не хватает
Для рыбацкого врального счастья!
Но не будем мы к байкам их строги,
За обедом уху поедая,
Пусть ведут их речные дороги,
Пусть рыбешка наживку глотает.
В день рыбацкий мы ставим задачу,
Что желал - чтобы каждый и смог,
Чтобы полнились сети удачей,
Чтоб почаще кивал поплавок!

Всемирный день рыболовства

Ты обожаешь летнюю и зимнюю рыбалку,
Ты готовь часами с удочкой сидеть,
Ты готов палатке жить, подперев удочки палкой,
Лишь бы только рыбку поймать на крючок или в сеть.
Сегодня в день удалого рыбака,
Ты, надев сапоги по колено и засучив рукава,
Снова собрался на свою рыбалку, в ожидании улова.
Ну что ж желаю тебе обалденного клева.

Всемирный день рыболовства

С праздничком рыбака, братишка, поздравить,
Тебя пришла законная совершенно пора,
Сегодня мы будем улов обалденный славить,
И конечно рыбачить будем до самого утра.
Я тебе желаю, друган, огроменной рыбы,
Чтоб не смог свой улов засунуть в рюкзак,
Чтоб лишь о тебе сказать мы могли бы,
Вот это профи, это просто супер рыбак.

Всемирный день рыболовства

Ты любишь, махнув на все усталою рукой,
Уехать подальше от города на воздух,
И тихо сидя над уснувшею рекой,
Молчать и мечтать о небесах и звездах.
Тебе сидящему на берегу с удочкой в руках,
Ночной природы облик так привычен,
И я тебе скажу сегодня: с днем рыбака!
Я не буду кричать, чтоб не спугнуть твою добычу.

Всемирный день рыболовства

Источник: pozdravik.ru

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