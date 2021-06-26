27 июня - День молодежи: дизайнерские открытки и позитивные поздравления своими словами для самых молодых
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27 июня - День молодежи: дизайнерские открытки и позитивные поздравления своими словами для самых молодых

5:43:496/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День молодежи – праздник молодых граждан страны. Особое значение он имеет для школьников и студентов.

День молодежи России

Молодые, яркие и перспективные — поздравляем вас с праздником Дня молодежи! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением — будущее нашей страны!

День молодежи России

Молодость — это здоровый оптимизм и любовь. Это вера в будущее, это сила, отвага и бесшабашность! Это огромный потенциал, который может многое изменить, и нужно помочь молодым реализовать его и направить на пользу всему обществу. Пожелаем современной молодежи найти себя. Чтоб смыслом жизни было не просто комфортно устроиться, а чтобы молодые люди ставили для себя конкретные цели и добивались их! Пусть их жизнь будет яркой, веселой, полной событий и приключений. Но пусть всё же не забывают, что из их судеб пишется история родного края, и от них в будущем зависит его развитие!

День молодежи России

Быть молодым — это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация и успех, новые горизонты и постигаемые вершины. Будьте смелыми и не бойтесь трудностей, ставьте перед собой самые грандиозные цели и выполняйте их! Желаю достичь всего, чего только пожелаете, чтобы сбыли все ваши мечты и надежды.

День молодежи России

Молодежь — будущее и настоящее страны. Это надежда и опора цветущего государства. Так пусть каждый, кто молод сердцем и душой, почувствует себя таким: сильным, мудрым и необходимым. Пусть каждый Ваш шаг будет правильным, а помыслы чистыми.

День молодежи России

Источник: pozdravok.ru

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