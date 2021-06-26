С Международным днем борьбы против злоупотребления наркотиками 26 июня 2021 года важные поздравления и слова для каждого
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Международным днем борьбы против злоупотребления наркотиками 26 июня 2021 года важные поздравления и слова для каждого

6:15:436/26/2021Фото: bipbap
0

26 июня отмечается международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

День борьбы с наркотиками

Скажем наркотикам дружное «Нет!».
Пусть нам не портят они белый свет.
Кто незаконно их вел оборот,
Пусть за решетку скорей попадет.

Чтобы не плакала с горюшка мать,
С вредной заразой борьбу продолжать
Стоит всем миром. Горит пусть огнем!
С этой борьбы славной праздничным днем!

День борьбы с наркотиками

Борись с дурманом как угодно,
Души в себе мысли о нем.
С пути пусть сбить тебя не сможет,
Его дорога, пахнет дном.

Здоровье — высшая награда,
Цени его и укрепляй.
А о наркотиках и прочем,
Ты искушение прогоняй.

Для остальных примером будешь,
Пускай мир полнится людьми.
Которые не продадут за дозу,
Всех тех, кому они нужны.

День борьбы с наркотиками

Наркомании сегодня
Скажем целым миром «нет»,
Много принесла уж горя,
Неприятностей и бед.

Пусть уйдет из жизни нашей
Эта пагубная вещь,
Ведь загубленные жизни
Нам уже не перечесть.

День борьбы с наркотиками

«Нет наркотикам!» — кричит и плачет мать,
Это горе — нам легко ее понять,
Сын в плену у этой сладостной чумы,
«Нет наркотикам! — за мамой вторим мы!

Кто чуму в пакетики фасует,
Денежки считает и ликует,
Кто чуму переправляет за границу,
И мечтает так обогатиться!

Тем, кто продает ее в притонах:
Разве жизни стоят миллионов?!
Деньги не горчат и не тревожат?
Призадумайтесь — вы не здоровы тоже!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

Кто и когда сможет получить новые выплаты с 1 июля
Немцы сравнили самолеты Путина и Байдена
Лекарства, которые запрещено принимать перед прививкой от COVID
Несколько способов охладить квартиру без кондиционера
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Тимошенко громкой фразой предупредила народ о беде с 1 июля
Как разоблачать мошенников с помощью одной фразы
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень борьбы с наркотиками
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За жизнь без наркотиков!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Международным днем борьбы против злоупотребления наркотиками 26 июня 2021 года важные поздравления и слова для каждого
    6:15:43 6/26/2021
    С Международным днем борьбы против злоупотребления наркотиками 26 июня 2021 года важные поздравления и слова для каждого
    Великолепные открытки и слова для поздравления в Выпускной вечер-2021
    6:00:50 6/26/2021
    Великолепные открытки и слова для поздравления в Выпускной вечер-2021
    БердскМощная магнитная буря 26 июня 2021: Как метеопаты примут удар второго дня геомагнитного шторма
    5:45:28 6/26/2021
    Мощная магнитная буря 26 июня 2021: Как метеопаты примут удар второго дня геомагнитного шторма
    Блестящие поздравления с Днем изобретателя и рационалиста 26 июня 2021 года
    5:15:41 6/26/2021
    Блестящие поздравления с Днем изобретателя и рационалиста 26 июня 2021 года
    Рождество Пресвятой Богородицы-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    4:00:35 6/26/2021
    Рождество Пресвятой Богородицы-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    Девять лучших бюстгальтеров без косточек для чашек любого размера: как узнать свой точный размер
    3:00:04 6/26/2021
    Девять лучших бюстгальтеров без косточек для чашек любого размера: как узнать свой точный размер
    Происхождение COVID-19 до сих пор остается загадкой: но вирус изначально был в высшей степени адаптирован к человеку, доказали ученые
    2:00:10 6/26/2021
    Происхождение COVID-19 до сих пор остается загадкой: но вирус изначально был в высшей степени адаптирован к человеку, доказали ученые
    Как сохранить верность мужчине навсегда: 10 советов психолога
    1:00:40 6/26/2021
    Как сохранить верность мужчине навсегда: 10 советов психолога
    Сильные имена для девочек в 2021 году
    12:20:14 6/26/2021
    Сильные имена для девочек в 2021 году
    Чем отстирать вино?
    11:20:15 6/25/2021
    Чем отстирать вино?