С Международным днем борьбы против злоупотребления наркотиками 26 июня 2021 года важные поздравления и слова для каждого

Скажем наркотикам дружное «Нет!».
Пусть нам не портят они белый свет.
Кто незаконно их вел оборот,
Пусть за решетку скорей попадет.
Чтобы не плакала с горюшка мать,
С вредной заразой борьбу продолжать
Стоит всем миром. Горит пусть огнем!
С этой борьбы славной праздничным днем!
Борись с дурманом как угодно,
Души в себе мысли о нем.
С пути пусть сбить тебя не сможет,
Его дорога, пахнет дном.
Здоровье — высшая награда,
Цени его и укрепляй.
А о наркотиках и прочем,
Ты искушение прогоняй.
Для остальных примером будешь,
Пускай мир полнится людьми.
Которые не продадут за дозу,
Всех тех, кому они нужны.
Наркомании сегодня
Скажем целым миром «нет»,
Много принесла уж горя,
Неприятностей и бед.
Пусть уйдет из жизни нашей
Эта пагубная вещь,
Ведь загубленные жизни
Нам уже не перечесть.
«Нет наркотикам!» — кричит и плачет мать,
Это горе — нам легко ее понять,
Сын в плену у этой сладостной чумы,
«Нет наркотикам! — за мамой вторим мы!
Кто чуму в пакетики фасует,
Денежки считает и ликует,
Кто чуму переправляет за границу,
И мечтает так обогатиться!
Тем, кто продает ее в притонах:
Разве жизни стоят миллионов?!
Деньги не горчат и не тревожат?
Призадумайтесь — вы не здоровы тоже!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru