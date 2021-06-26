Блестящие поздравления с Днем изобретателя и рационалиста 26 июня 2021 года

Ты не просто мечтаешь,
Ты всё время что – то изобретаешь,
Забита мыслями и идеями твоя голова,
Ты в активном поиске всегда.
В день изобретателя России, поздравления прими,
Пусть новые победы ждут тебя впереди,
Пускай удача улыбается тебе всегда,
Пусть будет удивительной твоя судьба.
Вечный двигатель для тебя собрать – ерунда,
Ты из ничего конфетку сделаешь всегда,
Тебя иногда просто чудаком называют,
Многие твои версии не понимают.
Сегодня праздник твой, поздравляем,
Найти себя, непременно желаем,
Пусть будут светлыми мечты твои,
Будь всегда любимчиком у судьбы.
Любимому делу полжизни ты отдал,
По сто раз всё перепроверял,
Не до отдыха тебе было, не до сна,
Так, выпьем же сегодня за изобретателя.
Желаем тебе удачи и счастья,
Пусть забудут адрес твой ненастья,
Много мирных побед тебе и добра,
Пользуйся авторитетом у всех всегда.
Всем изобретателям России честь и хвала,
Вы неожиданные сюрпризы нам дарите всегда,
Как добрые волшебники приятно удивляете,
Своим складом ума просто поражаете.
Сегодня вас поздравить мы искренне рады,
С вами знакомства, для нас награда,
Пускай везёт вам во всём, всегда,
Пусть непременно сбудется ваша мечта.
Вы будни наши облегчаете,
Всё что – то новое и новое изобретаете,
В доме всё машины делают за нас,
Мы вас добрым словом вспоминаем каждый раз.
Сегодня день рационализатора, поздравляем,
Достичь чудесных результатов, желаем,
Чтоб вас отметила могучая страна,
И премию Нобелевскую непременно дала.
Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru