Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 7 июля для православных
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Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 7 июля для православных

11:15:016/26/2021Фото: bipbap.ru
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7 июля ежегодно православные отмечают Рождество Иоанна Крестителя.

Рождество Иоанна Предтечи

Вновь Предтечи рождество,
Ведь сегодня он родился,
Это словно волшебство —
То, как мальчик появился.

Так давайте это день
Встретим добрыми делами,
Прочь прогоним грусть и лень,
Мы хорошими словами.

Будем счастья всем желать,
И премного веселиться,
Иоанна вспоминать,
Миру доброму дивиться!

***

Говорят, что нет пророка у себя в отечестве,
Но поведал правду нам Иоанн Предтеча.
Откровение господне он внимал послушно,
О пришествии Христа в будущем грядущем.
Не страшась врагов и зла, истину пророча,
Верил, господу молясь днем и даже ночью.
Начал обращать людей к вере христианской,
Мученика смерть приняв, с ней он не расстался.
Понеслась благая весть верующим людям,
И за это славный день нынче не забудем!

***

«Ты еси Бог, творяй чудеса» —
Можно сказать в этот день.
И светлой получится полоса
В жизни твоей на ступень.

Не верил Захарий в писание то,
Что Предтеча от него родится.
Вера с не верой, кто — кого?
Не важно. Но что-то случится...

Желаю тебе без сомнения жить,
И верить лишь только в хорошее,
Надеяться, верить и свято любить,
А плохое, провалится в прошлое!

***

Каждый Божий год, в июле седьмого,
Молиться нам нужно, идет Рождество.
Но не Иисуса, имя Христово,
Иоанн заменит, и его естество.

Житие Иона Предтечи,
Вспомним сегодня молитвою.
Его святость — наречие,
Отметить можно и рыбою.

***Захарий и Елисавета
Были уж не молоды,
Но, вдруг, явился ангел света
И дал ответ на их мечты.

Сказал, что сын родится вскоре,
И имя будет Иоанн.
И он крестить в мирском просторе
Будет в речке Иордан.

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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