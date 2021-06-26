С Днём семьи, любви и верности - 8 июля: поздравления в прозе для любящих сердец

Улыбнитесь, обнимите друг друга покрепче и помните: семья — это самое ценное, что может быть на земле! Желаю вашему дому, вашему семейному очагу большого счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь, несите ее через года и оставайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи!
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Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!
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Поздравляю с Днем семьи, любви и верности! Семья — самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Никакая сногсшибательная карьера и золотые горы не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Хочу пожелать в этот день ценить превыше всего свою семью, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом, наслаждаться близостью и теплом. Пускай семья будет здоровой, счастливой, позитивной и большой!
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Пускай ваша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят мир, любовь и покой. Живите дружно, чтите интересы друг друга, уважайте друг друга и с трепетом относитесь к чувствам всех тех, кого вы сами любите. Желаю вам мира, добра и процветания, душевного богатства и материальной стабильности. С днем семьи, любви и верности!
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Поздравляю со Всероссийским днем семьи, любви и верности! Желаю большого семейного счастья и неизменного уюта в вашем доме. Пусть ваши сердца всегда переполняет нежность и любовь, пусть в вашу жизнь приходит все самое доброе и хорошее!
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Счастливого Дня семьи, любви и верности. Ведь семья — это самая большая драгоценность, и ничто в жизни не сможет заменить ее тепло. Ведь вместе гораздо легче противостоять жизненным трудностям, бороться и побеждать. И как приятно делиться своими победами с самыми близкими или отдыхать в кругу семьи от жизненных бурь. Сегодня, в День семьи, поздравляю вас и надеюсь, что в вашей семье всегда царит мир, любовь, взаимопомощь и взаимопонимание.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru