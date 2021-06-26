Какие работы благоприятно проводить в огороде на неделе с 28 июня по 4 июля 2021 года

С 28 июня по 4 июля, в последних числах июня и в начале июля - ожидается фаза Убывающей луны. Это время, когда стоит прекратить работы на огороде и в саду, для которых убывающая луна окажется не самым благоприятным периодом.
Фазы Луны очень сильно влияют на развитие или рост растения, и познания об этом, с успехом используются садоводами и огородниками, которые следят за лунными фазами. Поэтому на их дачных и приусадебных участках есть определенный порядок действий для выращивания отличного урожая.
На Убывающую Луну, в ее третью и четвертую фазы, больше всего подходит сеять или сажать рассаду, еще пропалывать огород. Это время достаточно благоприятно, чтобы совершать пересадки растений, делать подрезки корешков и вносить нужные удобрения в землю.
Отличное время для сбора урожая корнеплодов. Лучше всего в это время подрезать веточки у кустов, чтобы не сбить систему циркуляции сока по плодовому дереву.
Также стоит отметить, что луна в этом месяце будет находиться под знаком зодиака Водолей - самого неблагоприятного для урожая знака воздуха. Водолей плохо влияет на рост, замедляя развитие растений.
Не стоит в этот период что-либо сеять или сажать. Очень результативно совершать прополку. Сорняки долго не будут расти. Эти дни лучше подходят для отдыха, общения с друзьями, планирования будущих работ.