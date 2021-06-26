Как осуществлять обрезку деревьев в саду в июле: молодых и многолетних?
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Как осуществлять обрезку деревьев в саду в июле: молодых и многолетних?

5:20:546/26/2021Фото: pixabay
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Именно в летнее время большинство садоводов совершают очередную обрезку плодовых деревьев, таким образом удаляя деформированные или больные ветви.

Годовая обрезка, обычно, мера вынужденная и проводить ее нужно только при серьезных показаниях

Правильная обрезка растения помогает сформировать рост веток дерева, его крону и повысить урожайность. Сроки обрезки плодовых деревьев, тоже имеют значительное влияние на урожай и развитие сада, в целом.

Обрезка – это и санация дерева, которая спасает его от случившихся или возможных сезонных заболеваний.

Таким образом, совершать вторую обрезку после зимнего отдыха плодовых насаждений необходимо летом.

Именно в летнее время большинство садоводов совершают очередную обрезку плодовых деревьев, таким образом удаляя деформированные или больные ветви.

Хотя стоит отметить, что годовая обрезка, обычно, мера вынужденная и проводить ее нужно только при серьезных показаниях.

В летний период плодовые деревья необходимо обрезать, если у них сильно загущенная крона, которая может препятствовать созреванию плодов.

Поэтому такие меры, как прививка побегов верхушек растений старше трех лет, производится именно в летние дни.

У каждого, кто занимается выращиванием деревьев, должны быть специальные инструменты: острый (обязательно) секатор, садовая ножовка и воздушный секатор - он приводится в движение рычагами и позволяет достать до самых верхних веток.

Виды срезов:

На боковую ветку

Этот способ используется тогда, когда надо перенаправить рост с одной ветки на другую. Боковую ветку можно сделать лидирующей и усилить ее. Убираем ненужную ветку и сила дерева будет направлена на нужную ветвь.

На почку

Он помогает перенаправить рост побега. Его делают только на небольшой ветке. Определите почку, растущую в правильном направлении и сделайте срез под углом.

Срезом на кольцо мы должны убрать ветки, которые растут внутрь кроны. Они являются бесполезными и создающими ненужную тень. Срез совершается с наружной поверхности кольца.

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