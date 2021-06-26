Как избавиться от сорняков на газоне? 2 проверенных способа

Уход за газоном довольно трудоемкий процесс, где-нибудь да обязательно выскочит сорняк. Поэтому регулярно необходимо применять специальные меры для борьбы с одуванчиками и прочими сорняками на вашем зеленом и ровном газоне.
Есть два абсолютно разных средства борьбы с сорняками: механический метод (удаление вручную) и химический - при помощи спец.составов.
Механический способ
Плюс этого метода состоит в том, что очищенное от сорняков место зарастает газоном самостоятельно, и чем плотнее на газоне изначально растет трава, тем меньше места остается для сорняков. А также нет риска для домашних животных и маленьких детей, если они у вас гуляют по газону.
Но такой метод не позволяет радикально избавиться от сорняков, он только убирает их видимую часть, а корни остаются.
К механической борьбе с сорняками причисляется также простая стрижка газона, во время которой просто срезаются высокие стебли сорняков, не позволяя им размножиться семенами. Однако, не забывайте выбрасывать срезанную траву подальше от участка, иначе вы все равно складируете чужеродные семена у себя и они распространятся.
Есть специальные приспособления, позволяющие точечно выкапывать сорняки вместе с корнем. Но это тоже не является надежным методом, поскольку оставшиеся части корневища могут снова прорасти.
Механические методы применимы и более эффективны в том случае, когда вы обнаружили единичные сорняки на плотном газоне. Чтобы не допустит их быстрого распространения, как например это бывает с одуванчиком.
Химический метод
Методы с применением химии полностью очищают газон. Химия может продаваться как в виде жидкости, так и в виде порошка, который нужно будет растворить по инструкции. Читайте внимательно состав и и способы разведения. а также проведения обработки. Химия всегда может нести вред для здоровья.
Химию можно применять как точечно, так и опрыскивая весь газон, если площадь поражения сорняками очень большая.
Для распыления применяются специальные распылители, а после обработки не стоит стричь газон на протяжении 4 дней.
Для химической борьбы с сорняками можно применять и обычный песок. В нем содержится железный купорос и сульфат аммония, а они эффективно убивают сорные растения и мхи. Сульфат аммония позволяет ускорить рост газона.