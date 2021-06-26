Как удалить шипицу в домашних условиях?
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Как удалить шипицу в домашних условиях?

9:20:126/26/2021Фото: pixabay
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Шипица растет внутрь и появляется в виде белого пятна, которое в процессе долгой ходьбы подвергается давлению. Такие бородавки всегда появляются только на нижней части стопы и растут всегда внутрь.

Чтобы избавиться от бородавки, можно использовать салициловую кислоту

Шипицы или подошвенные бородавки - доброкачественные образования на коже нижней части ног. Такие бородавки возникают, когда вирус папилломы человека проникает в кожу через трещину или порез. Его развитие происходит в теплых и влажных помещениях, например полы в душе или бане, в общественных местах для купания. Поэтому, ходить в таких местах босиком не рекомендуется, иначе может развиться зараза.

Шипица растет внутрь и появляется в виде белого пятна, которое в процессе долгой ходьбы подвергается давлению. Такие бородавки всегда появляются только на нижней части стопы и растут всегда внутрь.

Чтобы избавиться от бородавки, можно использовать салициловую кислоту. Для этого необходимо найти небольшой салициловый пластырь. Перед тем как прилепить пластырь, участок с шипицей необходимо намочить и соскрести его пемзой. Повторяя такую процедуру каждые два дня, в течение 12 месяцев, бородавка постепенно удалится, просто прилипнув к пластырю.

Удаление шипицы изолентой

Такой необычный способ может показаться немного странным, но, при этом, он эффективно работает.

Для этого необходимо отрезать кусок ленты и приложить его к пораженному участку. Процедура выполняется на протяжении нескольких дней, с постоянной сменой пластыря. Может пройти месяц, прежде чем бородавка исчезнет.

Перед домашним лечением, рекомендуется проконсультироваться с ортопедом. Врач может сделать это быстро и безболезненно, но метод может привести к рубцам, однако он эффективен и делается в очень короткий срок.

Важно запомнить: никогда не пытайтесь срезать бородавку дома. Это может привести к кровотечению и инфекции.

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