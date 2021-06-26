6 красивых имен для дочки: они обладают счастливой энергией

Выбор имени для ребенка, особенно для девочки, которая вбирает в себя все самое красивое, сладкое и драгоценное - может оказаться непростой задачей. Ее имя должно быть таким, которое покажет ее лучшие индивидуальные качества и привычки. Ее характер, который может быть абсолютно непредсказуемым, когда она станет взрослой, но он будет только подчеркивать ее индивидуальность.
Мы подобрали шесть имен, которые обладают счастливой энергией и приносят удачу их обладательницам.
Ева (от еврейского “дышать” “жить”)
Девушки с таким именем креативны, разносторонни и обладают богатым воображением. Имя Ева - наделяет его обладательницу быстрым аналитическим умом, независимым, позитивным и стремительным к действиям и прогрессу характером. Поэтому рутина, монотонность и ответственность за заботу о деталях могут отпугивать таких девушек.
Кроме того, Евы обладают расслабленными манерами, большой щедростью, пониманием и терпимостью к другим людям.
Алиса (от старофранцузского имени Аалис, сокращенная форма Аделаиды, сама по себе сокращенная форма германского имени Адальгейдис)
Алисы очень добродушны и легко завоевывают доверие людей, которые не боятся спросить у этих девушек советов в личных проблемах. Алисы и не против помочь - им нравится делать других счастливыми, и они никогда не позволяют своим личным проблемам угнетать их или беспокоиться.
Кроме того, девушки с таким именем ответственны и великодушны, хотя бывают и рассеянны. Они часто интересуются о благополучии своих родных и близких. Алисы вдохновляются свои оптимизмом и заражают им других людей.
В работе им необходимо самовыражение через контакт с людьми, например они чувствуют себя прекрасно, преподавая или там, где можно выразить свой художественный талант.
София (по-гречески это означает “мудрость”)
Девушкам по имени София не нравится когда их ограничивают в действиях, у них высокие идеалы и это довольно принципиальные личности. Иногда они испытывают сильное одиночество, но мирное и спокойное окружение, особенно на природе, спасает их от любых волнений. Хотя, Софии часто попадают в хаотические условия.
Имя София дает его обладательнице высокую чувствительность и тонкое, глубокое понимание многих вещей в жизни. Когда они расстроены, их речь становится очень саркастичной и критичной.
Чаще всего, отдыхают такие девушки за чтением, размышлением о самых разных предметах. В другое время они могут быть слишком импульсивны и колебаться в настроении от одной крайности в другую
Анна ( милость, благодать)
У девушек с именем Анна надежный характер. Поэтому они занимают ответственные и авторитетные должности. Они легко преуспевают в руководстве, но могут стать слишком привязаны к своей работе. Они легко могут стать сильными лидерами и красноречивыми ораторами, если возникает такая возможность. Поэтому у них почти не бывает трудных времен, поскольку их не пугают сложности.
Это очень гордые души, при этом уважающие традиции и чужие мнения. Они настолько прямолинейны, что не играют в любовные игры, поэтому могут быть уязвимы в романтических отношениях. Как только выбирают себе партнера, то остаются ему преданны до конца.
Вероника
Девочкам с именем Вероника все-равно кто и что о них думает, на них ничто не может повлиять. У них достаточно сложный эмоциональный мир, они могут быть грустными и счастливыми одновременно.
Вероники умеют и любят хранить секреты и наслаждаются своей личной жизнью. У них большой здравый смысл и высокие потребности в жизни. Это самый эмоциональный человек, поэтому они очень чувствительны. Вероники достигают успеха в бизнесе и любви, и достаточно популярны. Их чувство анализа жизни очень сильное и их легко можно назвать разумным человеком.
Дарья (Дария - богатая, состоятельная, великая)
Так получается, что девочки по имени Дарья, часто работают в сфере, где требуется дипломатия в общении с людьми и чаще всего, Дарьи имеют очень мягкий характер. Они добродушны, ласковы и наслаждаются семейной жизнью. Поэтому они обходят сферы, где требуется агрессивность и быстрые решения.