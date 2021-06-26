Какой погода будет в Москве в июле 2021 года
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Какой погода будет в Москве в июле 2021 года

6:20:296/26/2021Фото: pixabay
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Средняя температура воздуха в Москве в этот период составит 26-28 градусов тепла днем и +20, +22 ночью.

Второй летний месяц будет почти безоблачным

По сообщениям синоптиков, самый пик теплой погоды придет в Москву в июле. При этом температурный фон будет достаточно умеренным, без резких перепадов в ту или иную сторону.

С первых дней июля столбики термометра поднимутся до 26 градусов, и останутся на такой отметке до конца месяца. Поэтому москвичи могут спокойно доставать свои летние вещи.

Кроме того, второй летний месяц будет почти безоблачным, только с незначительными волнениям в середине июля.

Таким образом, средняя температура воздуха в этот период составит 26-28 градусов тепла днем и +20, +22 ночью.

Самой жаркой порой в месяце обещают вторую и третью недели – столбики термометра будут показывать до плюс 30, а по ночам возможны грозы. Ближе к началу августа немного похолодает – воздух остынет до плюс 24 градусов.

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