Все опасные астероиды лета 2021: какой наиболее сильно угрожает Земле
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Все опасные астероиды лета 2021: какой наиболее сильно угрожает Земле

8:20:116/26/2021Фото: pixabay
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Астероиды также называют планетоидами или малыми планетами, их нельзя назвать планетой, поскольку их размеры считаются слишком маленькими для этого.

Когда астероид приблизится, то будет находиться на расстоянии чуть более 1,7 миллиона километров от нашей планеты

Центр НАСА по изучению околоземных объектов объявил, что к Земле приближаются три астероида и классифицируются как потенциально опасные.

Один из них самый ближний, летит в сторону планеты со скоростью 13,4 километра в секунду и пройдет близко с планетой уже 25 июня.

Астероид получил название 2021 LV2, его размер достигает в длину 187 метров. Когда он приблизится, то будет находиться на расстоянии чуть более 1,7 миллиона километров от нашей планеты. Такое расстояние считается достаточно близким, чтобы НАСА считало его околоземным объектом.

На второй месяц лета к нам приблизится Астероид 2021 GM4 Точный размер космического тела неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 112 метров до 251 метра. Такой астероид считается потенциально опасным. При этом скорость объекта сравнительно небольшая - чуть более 22 километров в час, но его размеры могут существенно повлиять на гравитационные поля других космических объектов.

Следующий крупный астероид ожидается в августе 2021 года. Отмечается, что его диаметр составляет 1374 метра на 403 м. И промчится небесное тело мимо нашей планеты на расстоянии 3, 4 млн км, это чуть дальше июньского, скорость такого объекта составит 26, 17 км/c.

Астероиды и Кометы - небольшие тела Солнечной системы. Они имеют массу и могут оставаться неподвижными или наоборот двигаться с постоянной скоростью, или ускоряться при воздействии сил.

Астероиды также называют планетоидами или малыми планетами, их нельзя назвать планетой, поскольку их размеры считаются слишком маленькими для этого. В космосе существуют миллионы астероидов, масса которых меньше массы Луны.

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