Календарь дачника на 26 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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26.06
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Календарь дачника на 26 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:386/26/2021Фото: pixabay
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День отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности.

Луна в знаке Козерог. Это средний по плодородности знак

26 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака КозерогПроцент освещенности Луны составляет 96%. Восход Луны в 23:15, а закат в 04:59.

Хронология лунных дней


  • 16 лунный день c 22:32 25.06.2021 по 23:15 26.06.2021
  • 17 лунный день c 23:15 26.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Козерог (+)

Луна в знаке Козерог. Это средний по плодородности знак. Обеспечивает хороший урожай, который долго и хорошо хранится, правда, плоды бывают среднего размера.

Семенной материал очень высокого качества, семена долго сохраняют всхожесть. Растения, посеянные и посаженные в эти дни, всходят медленно, но дружно. Имеют мощную корневую систему, крепкий стебель и хотя растут медленно, приобретают выносливость, устойчивость к различным повреждениям, болезням, перепадам температур, засухе, морозам.

Деревья и многолетние кустарники будут долго плодоносить, особенно те культуры, которым придется расти и плодоносить в засушливых или очень холодных условиях. Многолетние и однолетние цветочные растения имеют крепкий стебель и некрупные, но красивой формы цветы.

Благоприятно в козероге:


  • замачивание семян;
  • посев, посадка на долгое хранение и на семена, также пересадка овощных растений, особенно картофеля, корнеплодных и луковых;
  • посев и посадка деревьев и кустарников, бобовых, зерновых;
  • посадка подвоев для дальнейшей перепрививки;
  • посевы и посадки подзимние и многолетних растений, зимующих в открытом грунте;
  • можно пересаживать растения с ослабленной корневой системой, а также те цветы, которым предстоит зимовать на холодных подоконниках;
  • корневая и некорневая подкормка растений;
  • обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков;
  • заготовление сена;
  • защита от болезней и вредителей;
  • уборка на длительное хранение и на семена;
  • заготовка корней лекарственных растений;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в козероге посев и посадка следующих культур:


  • овощных: арахис, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, перец горький, редис, редька, репа, свекла, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: базилик, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: абрикос, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
  • полевых: гречиха, ячмень;
  • цветов: ирис;
  • комнатных растений: драцена (деремская, душистая), конофитум Фридриха, лавр благородный, лапидария Маргарет, ларгиродерма яичковидная, пальмы веерные (хамеропс приземистый, трахикарпус Форчуна, вашингтония нитеносная), толстянка (серебристая, серповидная), фикус (Бенджамина, бенгальский, лировидный), фикус эластик (каучуконосный), хвойные растения, юкка слоновая.

Не благоприятно в козероге:


  • работать с корнями растений.

16 лунный день (−)

26 июня 2021 года в 12:00 — 16 лунный день. День отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.

Рекомендуется в 16 лунный день:


  • рыхление, окучивание грядок;
  • удобрение почвы;
  • прополка сорняков;
  • опрыскивание растений от вредителей.

Не рекомендуется в 16 лунный день:


  • посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;
  • сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели - суббота. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

Источник: mirkosmosa.ru

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